原标题：唯品会广州市中心再建672套公寓 1折租给员工

又一家互联网企业因为“员工公寓”引起热议。

近日，一些互联网企业员工在微信朋友圈、抖音、小红书等平台上“晒房”，分享自己300元/月在广州市中心租到的一室一厅，引发众多网友关注。“晒房”的背后，是广州的特卖电商唯品会投资1.2亿元在市中心核心地段改造672套公寓并交付给员工入住，而租金仅为市场价的1折。

据了解，这处员工公寓名为“唯家公寓”，总计建筑面积约3万平方米，地处广州大道南，距离海珠万达广场直线距离200米。记者在网上查询得知，万达广场周边同档次拎包入住的公寓租金多为每月3000余元一间，唯家公寓的租金则仅300元/月。

唯品会相关负责人介绍，为便利员工生活，唯家公寓建有会客厅、图书馆、健身房、充电桩等配套设施，并为入住员工提供24小时热线等物业服务；入住唯家公寓的员工中，95后占比6成以上，刚毕业的大学生入职后也会获得抽签入住的资格。

1997年出生的唯品会员工甜牙（花名）表示，入住唯家公寓前，她的租金为3580元/月，现在每月能省下3280元，一年就是39360元，“生活品质能有质的变化”。

资料显示，除了唯家公寓，唯品会早前同样以市价1折向广州、上海的员工提供了总计近400套公寓。截至目前，针对在广州总部上班且在广州、佛山没有房产的员工，唯品会已解决了其中九成以上人员的住房问题。去年，唯品会曾同时获评“2022福布斯中国年度最佳雇主”和“2022福布斯中国年度最具可持续发展力雇主”。（记者 李乔宇）

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经