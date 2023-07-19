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工信部：推广“骚扰电话拒接”服务 强化电诈一体化技防手段

2023年07月19日14:35 | 来源：人民网
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人民网北京7月19日电 （记者申佳平）“信息通信与人民群众利益息息相关。在国务院新闻办公室今日举行的新闻发布会上，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国透露，下一步将推广“骚扰电话拒接”服务，强化电信网络诈骗一体化技防手段。

赵志国介绍，上半年，工业和信息化部多措并举，加快健全行业现代化综合服务体系，主要开展了以下工作。

一是着力健全政策标准。部署2023年信息通信行业行风建设和纠风工作，明确工作目标和9项重点任务，指导全行业筑牢服务基石。组织制定《APP用户权益保护测评规范》《小程序个人信息保护规范》等19项标准，进一步健全服务制度体系。

二是着力增强服务能力。实施移动互联网应用服务能力提升行动，提升全流程服务感知及全链条管理能力。评选表彰全国用户满意电信服务明星和班组，鼓励全行业争先创优，增强窗口服务能力。组织1735家网站和APP完成适老化及无障碍改造，让智能生活有温度、无障碍。

三是着力整治重点问题。加强APP重点问题监管，压实应用商店“守门员”责任，公开通报188款违规APP。深化垃圾信息和诈骗电话治理，上半年，共拦截垃圾信息超90亿次，拦截涉诈电话14.2亿次和涉诈短信15.1亿条，营造更安全的信息服务环境。

四是着力优化营商环境。印发《关于电信设备进网许可制度若干改革举措的通知》，推进进网许可标志电子化，为企业减负增效。发布互联网平台规则公开透明度公约，推动70余家主要互联网企业签署实施，促进平台经济规范健康持续发展。

赵志国指出，下一步工业和信息化部将重点做好以下三个方面的工作。

一是规范引导，营造良好行业生态。细化标准规范，抓住应用商店、智能终端等关键环节，加强移动互联网应用全生命周期管理，推动行业上下游协同规范发展。研究制定电信服务合规指南，引导企业突出服务导向，营造让群众放心满意的信息消费环境。

二是技管结合，维护用户合法权益。加快移动互联网应用程序公共服务平台建设，建立完善APP认证签名体系，高效支撑行业监管和服务行业发展。重点整治用户反映突出的欺骗误导下载、强制自动续费等痛点问题。推广“骚扰电话拒接”服务，强化电信网络诈骗一体化技防手段，进一步筑牢安全防线。

三是利企惠民，提升综合服务水平。进一步优化营商环境，加快推进压缩审批时限、优化审批流程等改革举措，持续激发电信市场活力。进一步提升一体化、智能化数字服务和用户响应能力，全面推进常用电信服务线上办、异地办，加强移动互联网应用适老化标准和机制建设，为用户提供更便捷、更贴心的信息通信服务。

(责编：申佳平、吕骞)
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