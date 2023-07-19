人民网北京7月19日电 （记者申佳平）在国务院新闻办公室今日举行的新闻发布会上，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国透露，目前，我国新增算力设施中智能算力占比过半，同时中西部算力设施占全国比例提升至39%。下一步，还将着力推动大模型算法、框架等基础性原创性技术突破。

赵志国表示，算力作为数字经济时代新的生产力，已成为经济社会高质量发展的重要支撑。近年来，工业和信息化部持续加强政策引导，推进算力基础设施建设，加快产业自主创新，推广算力典型应用，取得积极成效。

他介绍，目前，我国算力总规模居全球第二，保持30%左右的年增长率，新增算力设施中智能算力占比过半，成为算力增长的新引擎。算力布局不断优化，中西部算力设施占全国比例提升至39%，围绕算力枢纽节点建设百余条干线光缆，网络通达能力有效提升。标杆作用逐步显现，已遴选77个国家新型数据中心典型案例，带动液冷、预制化等一批新技术推广应用，促进数据中心能效利用水平不断提升。

同时，算力产业创新能力持续增强。前沿技术多点突破，面向大模型训练、推理等高算力芯片持续迭代升级，多元异构计算技术加速普及，有力支撑人工智能、区块链、元宇宙等新兴应用发展。整机供给能力保持领先，通用服务器、边缘服务器性能不断提升，国产品牌服务器竞争力持续增强，服务器、计算机、智能手机等计算类产品产量全球第一。

算力赋能千行百业稳步深化。从应用领域看，算力应用已逐步从互联网向制造、金融、交通等传统行业、实体经济拓展。从支撑能力看，依托坚实的算力支撑，生物医药、天文地理等科技领域产生一批研究成果，智能驾驶、影视渲染水平大幅提升，广大人民群众在日常生活中能够切身体会到算力带来的变化。从生态体系看，以云服务为主要代表的算力服务不断普及，涵盖应用、软硬件产品和设施等的产业生态不断完善，有力促进了各领域数字化转型。

“近期通用人工智能的发展对算力提出了新的更高要求，我部将在前期工作基础上，重点从以下三个方面着手，进一步加快推动我国算力高质量发展。”赵志国说。

一方面，持续推动算力基础设施建设。出台指导算力基础设施高质量发展的政策文件，加大高性能智算供给，加强先进存储产品部署，开展算力网络优化行动，加快构建云边端协同、算存运融合的一体化、多层次的算力基础设施体系。指导有关单位和地方积极探索，加强算力资源统筹和互联互通，实现资源高效集约利用。

另一方面，聚力推进关键核心技术攻关和产业升级。加强先进计算、算网融合等技术研究和核心器件、设备攻关，着力推动大模型算法、框架等基础性原创性技术突破，提升产业基础高级化水平

此外，激发算力应用赋能价值。面向人工智能、大数据等新兴领域需求强化算力支撑，持续赋能科技创新。鼓励企业推出满足不同行业和企业需求的算力产品和服务，通过算力应用创新大赛、“算力中国行”等活动加强宣传推广，持续助力传统行业转型升级。

(责编：申佳平、吕骞)

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