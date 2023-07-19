人民网北京7月19日电 （记者许维娜）7月18日，由中国互联网协会主办的2023（第二十二届）中国互联网大会在京开幕。中国互联网协会副理事长兼秘书长、中国信息通信研究院院长余晓晖在大会开幕式上发布了《中国互联网发展报告（2023）》。

中国互联网协会副理事长兼秘书长、中国信息通信研究院院长余晓晖发布《中国互联网发展报告（2023）》。来源：受访方供图

《报告》显示，2022年以来，我国网络基础设施建设全球领先，数字技术创新能力持续提升，数据要素价值备受重视，网络法治建设逐步完善，网络文明建设稳步推进，网络综合治理体系更加健全，数据安全保护体系更趋完备，网络空间国际合作有所进展，数字中国建设取得显著成效。

具体来看，我国互联网行业呈现如下发展特征：一是在基础资源与技术方面，我国骨干网络架构不断优化，5G网络建设和应用全球领先，以双千兆网络为代表的信息通信基础设施快速发展；算力总量已位居世界第二，云计算市场总量稳定增长；数据要素基础制度获得重要突破，数据空间技术体系探索加快；大模型驱动产业加速，可信AI进入实践阶段；移动物联网连接数率先实现了“物超人”；车联网进入以汽车、交通运输实际应用需求为牵引的先导应用新阶段；区块链自主创新能力持续提升，应用广度深度加速拓展。

二是在互联网应用与服务方面，随着数字政府顶层设计不断完善，我国电子政务国际排名达到新高；工业互联网基础设施能力不断夯实，行业应用走向纵深发展；电子商务交易额保持小幅增长，数字化和智能化升级进一步实现；网络音视频市场竞争加剧，平台治理机制日益完善；网络金融上下游生态日趋完善，数字化赋能提质增效；网络教育数字化转型全面启动，热点领域加快发展。

三是在网络治理与环境方面，我国民生问题集中突破，治理体系日臻完善；网络安全产业进入快速成长阶段，数字安全成为数字发展战略保障。

展望未来，我国互联网行业将继续深入贯彻数字中国建设部署要求：一是进一步加强基础设施建设，5G推广普及远超时序进度，千兆光网发展持续提速，万物互联基础稳步夯实；二是数据基础制度持续构建，开启数据要素价值释放新时代；三是数字经济和实体经济融合不断深化，工业互联网规模化推广成为主要方向；四是核心技术加快突破，大模型技术不断快速迭代，有可能成为通用智能的雏形；五是实现平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手，大有可为。

(责编：申佳平、吕骞)

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