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商务部：将研究支持新能源汽车开拓国际市场

2023年07月19日15:40 | 来源：人民网
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人民网北京7月19日电 （记者孙红丽）7月19日，国新办举行新闻发布会，介绍2023年上半年商务工作及运行情况。

会上，商务部副部长郭婷婷介绍，今年以来，商务部多措并举稳外贸稳外资促消费，充分发挥政策的综合效应，上半年的工作可以概括为“三个一批”：一是出台实施了一批政策措施。二是开展了一批重要活动，其中最有代表性的是“两个年”，一个是“消费提振年”，另一个是“投资中国年”。三是举办了一批重要展会，包括第三届中国国际消费品博览会、第133届广交会等。

郭婷婷表示，商务部将持续推动已出台的政策进一步落地见效，对具备条件尚未出台的政策措施加快推动出台。同时，还将深入开展调查研究，不断加强政策储备，有力有效打好商务政策“组合拳”，为推动经济持续回升向好贡献力量。

在外贸方面，将研究支持新能源汽车开拓国际市场，提升加工贸易发展水平，落实好便利商务人员办理签证、国际航班复航增班等务实举措，办好进博会、广交会、服贸会等重要展会。

在外资方面，将出台进一步优化外商投资环境的政策，推动继续合理缩减外资准入负面清单。落实好外资企业圆桌会议机制，保持与外资企业的常态化沟通交流。

在消费方面，持续办好国际消费季、暑期消费季、金秋购物节等促消费活动，推动出台扩大汽车消费、推动餐饮业高质量发展、生活服务数字化赋能等举措。

(责编：孙红丽、吕骞)
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