人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

聚焦2023中国互联网大会

财经观察：创新工业互联网发展模式 加速推进产业数字化转型

2023年07月19日16:29 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月19日电 （记者许维娜、实习生陈梓瑶）工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合发展的产物，是促进数字经济和实体经济深度融合的关键依托，也是推动经济高质量发展的重要引擎。那么，如何进一步建设工业互联网，实现工业智能化、数字化发展？

在2023中国互联网大会举办期间，“工业互联网”成为嘉宾讨论的热点话题。在“工业互联网‘百城千园行’”论坛上，与会嘉宾围绕以园区为抓手的工业互联网技术创新、产业应用等方向开展探讨交流，助力探索发展高效、安全、稳定的数字经济新型基础设施，推动工业互联网一体化进园区规模化落地应用，促进广大企业特别是中小企业加快数字化转型。

工业和信息化部信息通信管理局一级巡视员王鹏表示，新时代十年来，全国上下深入实施工业互联网创新发展战略，推动我国工业互联网从无到有、从小到大，形成了与我国制造业发展阶段相匹配，巩固提升创新相并行的中国方案，也打造了5G+工业互联网、5G工厂等中国品牌，产业规模已经突破了1.2万亿元。

王鹏强调，工信部工业互联网一体化进园区“百城千园行”活动开展以来，得到了各地方、产业各界的积极响应。下一步，工信部信息通信管理局将重点抓好四方面工作：一是用好政策组合拳，完善顶层设计；二是打好技术攻坚战，助力创新突破；三是下好融合先手棋，深化规模应用；四是组好产业团体赛，壮大产业生态。

北京市通信管理局党组书记、局长苏少林认为，当前，工业互联网已成为第四次工业革命的重要基石，是数字经济和实体经济深度融合的关键底座，是新型工业化的战略性基础设施。北京市大力推动工业互联网创新发展，务实开展网络、标识、平台、安全体系建设，加快5G+工业互联网部署应用，有效促进传统产业智能化、绿色化、融合化发展。

据苏少林介绍，北京市通信管理局认真贯彻工信部相关部署要求，带领信息通信行业深入实施工业互联网创新发展战略，持续推动产业升级与行业转型。下一步，北京市通信管理局将加大工业互联网工作力度，加快推动工业互联网融合创新，进一步完善安全体系建设，为推进新型工业化提供更坚实的支撑。

北京市经济和信息化局党组成员、副局长王磊表示，工业互联网既是数字产业化的重要组成部分，也是产业数字化的关键引擎。北京市经济和信息化局通过政策引领、示范推广、区域合作等措施，不断的夯实网络基础和培育平台能力，做牢安全防线，加强生态建设。推动打造系统完整、协同创新的工业互联网产业体系。

王磊强调，下一步，北京市经济和信息化局将持续发挥在科技创新、信息技术等领域的优势，重点推动工业互联网产业应用走深走实，依托工业互联网新型工业化示范基地、京津冀工业互联网协同发展示范区等平台，培育工业互联网高端供给能力。营造产业应用的生态与活力，提升工业互联网产业发展的能级，希望能够将北京打造成为引领全球、影响世界的工业软件的创新高地和工业互联网的平台赋能、安全服务和产业发展的战略高地。

中国互联网协会常务副秘书长陈家春认为，随着工业互联网创新发展战略扎实推进，网络、平台、安全等体系建设不断完善，我国工业互联网已全面融入45个国民经济大类，进入规模发展期。园区作为我国经济发展的重要组织形式和产业集聚的载体，具有企业关联性强、数字化转型共性需求突出的特点，已成为工业互联网应用推广的重要突破口，更是工业互联网平台落地“最后一公里”的关键力量。

陈家春表示，工业互联网园区的数字化转型不是一蹴而就的，需要政策、网络、标识、平台、安全、资源、应用等要素一体化协同推进。接下来，中国互联网协会将与中国信息通信研究院等合作伙伴一道，继续深入推进“百城千园行”系列活动。

中国信息通信研究院总工程师敖立提出，工业互联网是数字经济和实体经济深度融合的关键底座，是新型工业化的战略性基础设施。其中，园区作为国民经济的重要组成部分，具有关联性强、共性需求量大、应用场景丰富等突出特点，已成为了工业互联网应用推广的重要突破口。

敖立表示，中国信通院作为“百城千园行”活动的重要支撑单位，将持续开展相关保障工作：一是持续开展“百城千园行”活动，以活动汇聚资源，促进产业交流；二是推进园区数字基础设施建设，提升园区数字化水平；三是打造标杆应用，遴选园区标杆示范；四是培育创新生态，提升工业互联网一体化进园区效能。

(责编：申佳平、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财经观察：创新工业互联网发展模式 加速推进产业数字化转型
　　人民网北京7月19日电 （记者许维娜、实习生陈梓瑶）工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合发展的产物，是促进数字经济和实体经济深度融合的关键依托，也是推动经济高质量发展的重要引擎。那么，如何进一步建设工业互联网，实现工业智能化、数字化发展？ 在2023中国互联网大会举办期间，“工业互联网”成为嘉宾讨论的热点话题。…
一图读懂我国网络空间八方面生动实践与显著成就
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部