人民网北京7月19日电 （记者许维娜、实习生陈梓瑶）工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合发展的产物，是促进数字经济和实体经济深度融合的关键依托，也是推动经济高质量发展的重要引擎。那么，如何进一步建设工业互联网，实现工业智能化、数字化发展？

在2023中国互联网大会举办期间，“工业互联网”成为嘉宾讨论的热点话题。在“工业互联网‘百城千园行’”论坛上，与会嘉宾围绕以园区为抓手的工业互联网技术创新、产业应用等方向开展探讨交流，助力探索发展高效、安全、稳定的数字经济新型基础设施，推动工业互联网一体化进园区规模化落地应用，促进广大企业特别是中小企业加快数字化转型。

工业和信息化部信息通信管理局一级巡视员王鹏表示，新时代十年来，全国上下深入实施工业互联网创新发展战略，推动我国工业互联网从无到有、从小到大，形成了与我国制造业发展阶段相匹配，巩固提升创新相并行的中国方案，也打造了5G+工业互联网、5G工厂等中国品牌，产业规模已经突破了1.2万亿元。

王鹏强调，工信部工业互联网一体化进园区“百城千园行”活动开展以来，得到了各地方、产业各界的积极响应。下一步，工信部信息通信管理局将重点抓好四方面工作：一是用好政策组合拳，完善顶层设计；二是打好技术攻坚战，助力创新突破；三是下好融合先手棋，深化规模应用；四是组好产业团体赛，壮大产业生态。

北京市通信管理局党组书记、局长苏少林认为，当前，工业互联网已成为第四次工业革命的重要基石，是数字经济和实体经济深度融合的关键底座，是新型工业化的战略性基础设施。北京市大力推动工业互联网创新发展，务实开展网络、标识、平台、安全体系建设，加快5G+工业互联网部署应用，有效促进传统产业智能化、绿色化、融合化发展。

据苏少林介绍，北京市通信管理局认真贯彻工信部相关部署要求，带领信息通信行业深入实施工业互联网创新发展战略，持续推动产业升级与行业转型。下一步，北京市通信管理局将加大工业互联网工作力度，加快推动工业互联网融合创新，进一步完善安全体系建设，为推进新型工业化提供更坚实的支撑。

北京市经济和信息化局党组成员、副局长王磊表示，工业互联网既是数字产业化的重要组成部分，也是产业数字化的关键引擎。北京市经济和信息化局通过政策引领、示范推广、区域合作等措施，不断的夯实网络基础和培育平台能力，做牢安全防线，加强生态建设。推动打造系统完整、协同创新的工业互联网产业体系。

王磊强调，下一步，北京市经济和信息化局将持续发挥在科技创新、信息技术等领域的优势，重点推动工业互联网产业应用走深走实，依托工业互联网新型工业化示范基地、京津冀工业互联网协同发展示范区等平台，培育工业互联网高端供给能力。营造产业应用的生态与活力，提升工业互联网产业发展的能级，希望能够将北京打造成为引领全球、影响世界的工业软件的创新高地和工业互联网的平台赋能、安全服务和产业发展的战略高地。

中国互联网协会常务副秘书长陈家春认为，随着工业互联网创新发展战略扎实推进，网络、平台、安全等体系建设不断完善，我国工业互联网已全面融入45个国民经济大类，进入规模发展期。园区作为我国经济发展的重要组织形式和产业集聚的载体，具有企业关联性强、数字化转型共性需求突出的特点，已成为工业互联网应用推广的重要突破口，更是工业互联网平台落地“最后一公里”的关键力量。

陈家春表示，工业互联网园区的数字化转型不是一蹴而就的，需要政策、网络、标识、平台、安全、资源、应用等要素一体化协同推进。接下来，中国互联网协会将与中国信息通信研究院等合作伙伴一道，继续深入推进“百城千园行”系列活动。

中国信息通信研究院总工程师敖立提出，工业互联网是数字经济和实体经济深度融合的关键底座，是新型工业化的战略性基础设施。其中，园区作为国民经济的重要组成部分，具有关联性强、共性需求量大、应用场景丰富等突出特点，已成为了工业互联网应用推广的重要突破口。

敖立表示，中国信通院作为“百城千园行”活动的重要支撑单位，将持续开展相关保障工作：一是持续开展“百城千园行”活动，以活动汇聚资源，促进产业交流；二是推进园区数字基础设施建设，提升园区数字化水平；三是打造标杆应用，遴选园区标杆示范；四是培育创新生态，提升工业互联网一体化进园区效能。

(责编：申佳平、吕骞)

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