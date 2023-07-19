人民网北京7月19日电 （记者孙红丽）7月19日，国新办举行新闻发布会，介绍2023年上半年商务工作及运行情况。

商务部对外贸易司司长李兴乾表示，下半年，商务部将继续坚持问题导向，会同各地各部门形成政策合力，全力推动外贸促稳提质。有三个着力点：

第一，继续帮助企业稳订单拓市场。要办好进博会、广交会、服贸会等一系列重要展会。支持企业境外参展营销。推动加快签证办理和国际航线复航增班。

第二，保障产业链供应链稳定。要提升加工贸易发展水平，动态调整综合保税区维修产品目录，要加强贸易风险监测预警，帮助企业积极应对不合理的贸易限制措施。同时，要更加积极主动地扩大进口。

第三，深化外贸创新发展。要支持中国有竞争力的优势产品持续提档升级。指导跨境电商品牌培育和标准建设。推动贸易单据数字化发展和应用。同时，还要分行业举办新业态、绿色低碳贸易、自贸协定等相关培训，帮助企业加强贸易能力建设。

(责编：孙红丽、吕骞)

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