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推动全民健身事业发展 “海澜之家杯”全国和美乡村篮球大赛开幕

2023年07月19日19:52 | 来源：人民网
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人民网北京7月19日电 （焦磊）当前，随着人们生活水平不断提高，丰富的业余文体生活需求持续高涨，体育文化成为点燃乡村振兴的新火炬。7月18日，“海澜之家杯”全国和美乡村篮球大赛（“村BA”）——江苏省选拔赛揭幕仪式在苏州启动，赛事旨在通过举办全国性、群众性的乡村篮球比赛，展现新时代农村风采，营造和美乡村建设的浓厚氛围，全面推进乡村振兴。 

选拔赛开幕现场。主办方供图

选拔赛开幕现场。主办方供图

据了解，本届赛事由农业农村部农村社会事业促进司和体育总局群众体育司指导，中国农民体育协会联合中华全国体育总会群体部主办。来自江苏昆山市巴城镇、徐州市丰县欢口镇、常熟市古里镇、太仓市沙溪镇等地的8支乡镇农民球队、超百位球员以村为参赛单位齐聚苏州，将通过连续多日的鏖战，角逐出2支参赛队伍代表江苏征战东北大区赛。

揭幕战火热进行中。主办方供图

揭幕战火热进行中。主办方供图

当前，“村BA”正在全国各地如火如荼开展。这项由台盘村“六月六”苗族吃新节篮球赛发展而来的赛事，因其火热的现场氛围和“接地气”的办赛风格而火爆全网，被网友亲切地称为“村BA”（即“乡村篮球赛”）。

据介绍，本次赛事作为江苏版“村BA”，旨在借助体育赛事的魅力，丰富群众体育精神文化生活、增强群众身体素质，推进“体育+文化”“体育+旅游”融合发展，让更多美丽乡村以篮球为媒，展现自己独具特色的乡村面貌，带动乡村文旅产业的跨越式升级，赋能乡村振兴。

此外，在灯光球场外，乐队演出、特色农产品展销、啤酒烧烤等活动接连开展，为促进当地消费、助力乡村产业发展注入新鲜活力和热血能量。

(责编：申佳平、高雷)
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