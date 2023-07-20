新华社广州7月19日电中共中央台办、国务院台办19日在广东省东莞市台资企业协会举办东莞台商座谈会。全国台企联荣誉会长郭山辉、东莞台商协会会长陈宏钦等台商代表参加。

中共中央台办、国务院台办主任宋涛在座谈会上表示，习近平总书记指示，我们将一如既往尊重、关爱、造福台湾同胞，持续促进两岸经济文化交流合作，深化两岸各领域融合发展，共同弘扬中华文化，促进两岸同胞心灵契合。我们要全面落实习近平总书记重要指示精神，深入贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略，落实并不断完善增进台湾同胞福祉的政策措施，支持台商台企转型升级、创新发展，拓展大陆内销市场，为台胞台企在大陆发展提供便利。大陆经济发展势头好、空间大，广大台商台企要坚定信心、把握机遇、积极应变，实现更快更好发展。当前台海形势复杂严峻，希望广大台胞台商坚定支持体现一个中国原则的“九二共识”，坚决反对“台独”分裂行径和外部势力干涉，推动两岸关系和平发展，推进祖国统一进程。

东莞是大陆台资企业最密集的地区之一，在莞台商台企与东莞经济社会发展脉动相连，谱写了风雨同舟、融合发展的亮丽篇章。与会台商表示，祖国大陆秉持“两岸一家亲”理念，出台系列惠及台胞台企政策措施，广大台商在大陆获得快速发展。尽管受外部不利因素影响，部分台企生产经营遇到暂时困难，但广大台商始终看好大陆经济发展的光明前景，对继续扎根大陆发展充满信心。未来将抓住中国式现代化全面推进的历史机遇，不断融入新发展格局，实现高质量发展。大家表示，要和平、要发展、要交流、要合作是两岸同胞的共同心声。两岸同胞要加强各领域交流合作，增进相互了解，为台湾青年来大陆就学就业创业生活提供更多帮助。大家认为，只有坚持一个中国原则和“九二共识”，才能保持两岸关系和平发展的正确方向。广大台商愿意继续为促进两岸交流合作、推动两岸关系和平发展、实现中华民族伟大复兴作出新的贡献。

与会台商还就台企在大陆持续发展、帮助台青来大陆就业创业、便利两岸人员往来等议题积极建言献策。

(责编：王震、陈键)

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