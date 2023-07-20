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拉弓上弦写好秋粮“丰收策” 农业农村部部署“两迁”害虫联防防控

2023年07月20日08:23 | 来源：人民网
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人民网北京7月20日电 （记者李栋）今年西南地区水稻“两迁”害虫迁入期提前、迁入虫量高、发生范围广、虫量上升快。近日，农业农村部召开西南稻区“两迁”害虫联防联控会议，分析研判发生形势，动员部署监测防控工作。

水稻是我国西南地区主要的粮食作物，而“两迁”害虫是影响产量的重要因素。所谓“两迁”害虫，在水稻上特指稻纵卷叶螟和稻飞虱，均被列入2020年农业农村部公布的《一类农作物病虫害名录》。

据气象部门预测，厄尔尼诺事件已形成并向中等强度发展，夏季农业气候状况偏差，“小概率高影响”极端天气气候事件偏多。同时，今年秋粮病虫害呈偏重发生趋势，水稻“两迁”害虫在南方稻区发生明显重于去年，玉米草地贪夜蛾发生北界为2019年入侵以来同期最北，对秋粮生产带来不利影响。

农业农村部相关负责人表示，虽然西南稻区水稻“两迁”害虫发生数量有所下降，但仍为近10年最高年份，具备偏重以上发生基数，叠加近期外地虫源不断迁入、前期受干旱影响水稻生育期不整齐等因素影响，下阶段发生形势仍较为严峻。

“预计稻飞虱大部将大发生，稻纵卷叶螟偏重发生。重庆和贵州迟熟中稻存在暴发成灾风险。”该负责人介绍，7月下旬至8月上旬将进入发生高峰期，监测防控任务较为艰巨。

据了解，针对今年西南地区水稻“两迁”害虫形势，各级农业农村部门见势早、行动快、措施实，西南四省（市）累计投入1.2亿元，大力推进统防统治、绿色防控、科学用药，当前大部田间虫量控制在防治指标以下，没有出现大面积成灾危害。

写好秋粮“丰收策”，势必要在“虫口夺粮”攻坚战上招招致胜。该负责人表示，一要强化监测预警。准确掌握发生动态，充分评估灾害风险，提出针对性防范对策措施。

二要强化防控责任。按照“政府主导、属地负责”要求，层层压实防控责任，落细落实防控措施。

三要强化区域联防。加强联合监测、信息互通、技术共享，做到全国防控“一盘棋”，最大限度降低当地危害损失，减轻其他区域防控压力。

四要强化资金落实。加快中央财政资金拨付使用进程，积极争取地方财政支持，调动生产者增加投入，推进统防统治与绿色防控融合。

五要强化科学防控。精准把握防治关键时期，指导生产者科学选药、合理用药。

 “当前，要充分认识水稻‘两迁’害虫重发危害严峻形势，立足抗灾夺丰收，压实防控属地责任，落实落细各项防控措施，全力以赴实现‘虫口夺粮’保丰收。”该负责人强调。

(责编：郝帅、高雷)
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