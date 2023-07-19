人民网北京7月19日电 （欧阳易佳）据水利部消息，19日18时，水利部针对京津冀启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应，派出工作组赴北京、河北协助做好防御工作。

据水利部监测，预计7月20日至21日，海河流域将有一次强降雨过程，受其影响，海河流域潮白河、北运河、永定河山峡区间、大清河系拒马河及唐河等河流将出现涨水过程，北运河及暴雨区内部分中小河流可能发生超警以上洪水。

依据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部决定于7月19日18时针对北京、天津、河北省（直辖市）启动洪水防御Ⅳ级应急响应，派出2个工作组赴北京、河北协助做好防御工作，并向相关省级水利部门和水利部海河水利委员会发出通知，要求密切监视天气变化，加强雨情水情预测预报、会商研判和应急值守，做好水工程调度、中小河流洪水防御、山洪灾害防御等工作，确保人民群众生命财产安全。

(责编：申佳平、高雷)

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