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商务部：上半年消费较快恢复、外贸保持增长

2023年07月20日09:03 | 来源：新华社
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新华社北京7月19日电(记者王雨萧 谢希瑶)今年上半年，我国商务运行总体态势如何？下一步促消费、稳外贸、稳外资将如何发力？在19日举行的国新办新闻发布会上，商务部相关负责人就有关情况进行了介绍。

国内消费较快恢复

商务部副部长郭婷婷表示，今年以来，商务部组织开展“2023消费提振年”系列活动，出台促进家居消费等政策措施，积极恢复和扩大消费。上半年社会消费品零售总额22.8万亿元，同比增长8.2%。

“其中，接触型消费明显回升，餐饮收入增长21.4%。升级类商品增势良好，新能源汽车销量增长44.1%。网络购物较快增长，实物商品网上零售额增长10.8%，占社零总额比重达26.6%。”郭婷婷说。

商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋介绍，围绕大宗消费，商务部出台多项政策措施。如支持新能源汽车下乡、大力支持绿色智能家电消费等。此外，还持续开展迎春消费季、全国消费促进月等活动，举办了消博会等重大展会以及老字号嘉年华等重点活动。

徐兴锋表示，下一步，商务部将着力推动已出台的政策切实见到实效。同时，持续办好促消费活动，完善商业体系，扩大“一刻钟便民生活圈”覆盖范围，升级改造一批乡镇商贸中心和农村新型便民商店，着眼商旅文体健相互赋能，打造更多沉浸式、体验式、互动式消费新场景。

对外贸易保持增长

今年上半年，我国货物贸易进出口总值20.1万亿元，同比增长2.1%。商务部对外贸易司司长李兴乾说，上半年外贸规模总体稳定的同时，贸易质量持续提升。新兴市场占进出口份额比去年同期提高1.8个百分点，达到63.5%。此外，出口产品提质升级，高品质、高技术、高附加值产品增势强劲。

李兴乾表示，展望下半年，外贸面临很多不确定、不稳定和难预料的因素，但中国外贸产业链供应链有强大韧性，中国的外贸企业是在国际市场竞争中成长起来的，具有内在的创新能力。

“最近我们对重点外贸行业和企业跟踪调研，注意到一些积极变化，比如跨境往来在进一步畅通，国际航班数量也在稳步恢复；新签订单持平或增长的企业占比在回升；电子信息这些压力较大的行业，中间品进口在上扬，这也意味着下半年可能会迎来转机。”李兴乾说。

他表示，商务部将会同各地各部门形成政策合力，办好进博会、广交会、服贸会等一系列重要展会，支持企业境外参展营销，提升加工贸易发展水平，动态调整综合保税区维修产品目录，同时支持中国有竞争力的优势产品持续提档升级，全力推动外贸促稳提质。

吸收外资基本稳定

郭婷婷介绍，今年以来，我国新设外资企业数量快速增长，上半年新设外商投资企业2.4万家，同比增长35.7%；实际使用外资7036.5亿元，同比下降2.7%。

商务部外国投资管理司司长朱冰表示，今年以来，世界经济恢复放缓，全球跨国投资低迷，叠加2022年同期高基数因素，今年上半年我国实际使用外资金额同比出现小幅下降，但整体规模保持稳定。

“短期数据波动并不影响外商持续看好中国的发展前景，扩大对华投资整体趋势没有改变。近期，我们也注意到跨国公司高管出现持续‘访华潮’，全面深入考察中国营商环境，寻求投资合作新机遇。”朱冰说，为更大力度吸引和利用外资，商务部今年还首次举办“投资中国年”系列活动，全方位展示各地营商环境和投资机遇，截至目前已举办重点活动14场。

他表示，商务部将推动合理缩减外资准入负面清单，进一步取消或放宽外资准入限制。同时，聚焦外资企业重点反映的共性诉求，推动出台新一批优化外商投资环境、大力吸引外商投资的政策措施；继续办好“投资中国年”系列活动；继续发挥好外资企业圆桌会议制度作用。

对外投资合作平稳发展 多双边合作不断深化

郭婷婷介绍，今年以来，我国不断提升对外投资合作质量和水平，上半年对外非金融类直接投资4316.1亿元，同比增长22.7%。绿色经济、数字经济、蓝色经济等新领域合作不断拓展。

此外，多双边合作不断深化。郭婷婷说，上半年中国与厄瓜多尔签署自贸协定，实质性完成与新加坡自贸协定升级后续谈判，与尼加拉瓜自贸协定早期收获安排生效实施。此外，积极参与世贸组织改革，引领《投资便利化协定》文本谈判成功结束，完成《渔业补贴协定》国内批约，在贸易与环境等领域提出14份中国提案。持续深化双边经贸合作，举办中法企业家委员会第五次会议、中德企业家圆桌会等。

郭婷婷表示，下一步，商务部将继续全力以赴稳外贸稳外资促消费，为推动经济持续回升向好提供有力支撑。

(责编：王震、陈键)
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