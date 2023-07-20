新华社上海7月19日电（周蕊 陆冠宇）上海市就业工作领导小组最新发布《关于印发〈关于优化调整稳就业政策全力促发展惠民生的若干措施〉的通知》，从激发活力扩大就业容量、拓宽渠道促进高校毕业生等青年就业创业等方面提出18条具体措施，多措并举全力确保就业形势总体稳定。

上海提出要加大对吸纳就业能力强的行业企业扩岗政策支持，将重点工程、制造业重点产业链链主企业、重点民营企业等纳入重点企业用工服务范围，配备就业服务专员，实行“一企一策”定制化服务。要发挥创业带动就业倍增效应，实施重点群体创业推进计划，加强社区创业帮扶指导，开展创业培训，推行“创业担保批次贷”模式。要加大技能培训支持力度，研究发布新技能培训项目和重点支持培训项目目录，优化企业新型学徒制培训经费补贴政策，引导企业大力开展职工职业技能培训，鼓励劳动者参加职业技能培训评价。

上海明确将拓宽渠道促进高校毕业生等青年就业创业。小微企业和社会组织新招用高校毕业生可享受社会保险补贴，支持国有企业扩大招聘规模，在沪市属和区属国有企业要安排不低于50%的就业岗位面向高校毕业生定向招聘。同时，提升就业见习质量，落实百万就业见习岗位募集计划，支持、引导上海红色资源申报就业见习基地，落实见习补贴政策。强化高校毕业生就业服务，组织开展“职引未来”系列招聘活动，开展2023年高校毕业生等青年“十个一”就业服务攻坚行动。

上海还明确将鼓励用人单位吸纳就业，延续实施一次性吸纳就业补贴和扩岗补助政策，并优化就业惠企政策“点单式申请”平台，加强“企业招用员工（稳就业）一件事”系统和上海公共就业招聘新平台建设。

(责编：王震、陈键)

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