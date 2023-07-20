夜幕笼罩着海面。浙江省宁波市镇海甬江口，一艘不明国籍的可疑船舶靠泊卸货。

根据情报线索和科技手段，凌晨，抓捕行动实施，现场查扣走私集装箱18个、运输车辆8辆，抓获涉案人员31人，案值上亿元。这是2020年10月17日破获的特大海上走私案。

宁波舟山港已连续14年货物吞吐量居全球第一。宁波市正在推进世界一流强港建设、高水平打造国际开放枢纽之都。从1951年在镇海成立新中国第一批移民管理机构之一那天起，宁波边检队伍历经时代风云，为国家安全、经济发展守卫东方大港。在打击犯罪、服务经济民生事业中，宁波边检尤其注重“科技强警”，装备和自主研发高科技软件应用及硬件设施，促进治理能力现代化、智能化。

在与违法犯罪斗智斗勇中，宁波边检向科技要管理质效，投入使用一批重要装备，极大震慑企图“浑水摸鱼”的不法分子。

“水文条件良好，机器人下水，清晰度良好，运行稳定，开始传输图像。”民警和技术人员操作水下机器人对北仑第三集装箱码头公司9号泊位的“地中海伊斯”轮进行水下船体检查。

引进水下机器人，实现了管控视野“由陆地向海上、由海面向水下”的拓展，大大提升了口岸查缉的精准度和有效性。

“边检查缉使用高科技，一点都不影响船舶进港靠泊作业，一艘400米长的海上巨轮，1个小时就实现船底部位一览无余！”北仑第三集装箱码头公司操作部经理肖屹说。

宁波边检首创“中国边检登轮码”，被纳入国家有关部门港口防疫指南。为更好服务企业，还推出24小时全天候通关服务，开展“一站式”通关作业，取消相关表单的纸质提交，倡导电子化、全共享，基本实现“一次申报、一次查验、一次放行”。

今年4月，梯口核验终端在宁波全市海港口岸装配，该设备采用“软件平台+核验终端”的方式与“中国边检登轮码”进行互通，通过高精度的人脸识别技术，能够快速、准确地识别人员并通过4G信号自动上载到“中国边检登轮码”服务器，从而实现码头作业人员登轮流程便捷化、高效化。

镇海港是集海港和江港于一体的“潮汐港”，每天只有两次涨潮时段适合船舶进出港。宁波外代散杂货物流有限公司负责人施忆东说：“以前外轮出境入境一次，我们代理至少需要在宁波和镇海之间来回跑两趟，每趟一个半小时、约60公里。如果滞留，一小时至少产生2000美元损失。而现在点点手机就可以完成所有申报，堪称三个‘省’：省时、省钱、省心。”

据统计，宁波边检站近一年来通过“一次性”办结出入境手续和“移泊免办”船舶手续2项服务举措，共为国际航行船舶累计缩短通关时间约2.6万小时，节约直接经济成本约3.19亿元，开通生产作业绿色通道80余次，高效完成约7.2万辆整车出口勤务。

该站自主研发全省首个“海港边检业务数据智能复核辅助系统”，创新建立“诚信+”监管体系，着力构建口岸治理“枫桥网格警务”模式。今年3月，宁波边检站正式启动新时代“枫桥经验”网格警务，部署开展“依法行政、规范管理、服务发展”活动。

（本报记者方益波 参与采写：孔建华 舒波 许桃）

(责编：王震、陈键)

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