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厦门：“摊规点”让城市文明与烟火气一起“升腾”

2023年07月20日09:07 | 来源：新华每日电讯 新华关注·调查观察
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午夜12点，结束工作的“加班族”要了一瓶啤酒和一个凉菜席地而坐；深夜2点，顶着黑眼圈的程序员点了一碗咸粥充当夜宵；清晨6点，换班的出租车司机给孩子带回一个饭团……

在福建厦门，街边的小商小贩不仅是城市夜生活的见证者，还是暖心的参与者。他们很少被关注，即便是老主顾也不知道他们姓甚名谁，但他们推动城市升腾烟火气，成为构建城市文明不可或缺的力量。

“摊规点”里的苦辣酸甜

“焖面要吗？10块钱管饱。”5月中旬的一天，在厦门市海沧区鼎山路通达集团厦门生产基地附近，来自三明市的李丽红总会在傍晚支起小餐车，向过路的工人们售卖“河南焖面”。

像李丽红推的这种小餐车，工厂门外聚集了20多辆，经营的餐食覆盖天南海北各种口味。一到下班时间，“老主顾们”鱼贯而出，涌向各自熟悉的摊位。围着一张小方桌，几个工友坐着马扎吃饭，这是他们一天里最闲暇的时光。

这条路是当地城管部门专门为小商小贩划设的临时“摊规点”，不收摊位费，每到饭点，不少流动摊贩群聚于此，“合法合理”地在此摆摊。在这些摊点上，几块到十几块钱都能吃饱，性价比非常高。

李丽红从15岁开始经商，后因生意失败欠下了债务，便和丈夫试着摆摊来还债。“厦门的亲戚说这里摆摊十分规范，就想来碰碰运气。”去年10月，李丽红与丈夫一起来到厦门海沧，瞅准了这块工厂聚集区，他们除了“焖面”摊位，还有一个“自选快餐”摊位，夫妻俩每天从早忙到晚。

“现在收入还行，还完债应该是迟早的事。”在拼尽全力忙碌的背后，是李丽红夫妻俩对未来生活的无限憧憬，“等还完债，想在厦门买套房子，让孩子们生活得好一些。”

在离李丽红摊位不远的地方，一辆“自选卤料”的餐车也聚了不少人气。“老板！老样子来一份！”“够了够了！吃那么多待会儿走不动路了！”在此起彼伏的叫嚷声中，一个满头大汗的小伙忙个不停。他叫曾继海，来自龙岩上杭，所有的卤料都是他自己研制的“秘方”。卤料一下锅，一开火，香气四溢，他的餐车也成为“摊规点”上的“明星摊位”。

36岁的曾继海从掌勺厨师做起，五次创业，曾是厦门客家菜圈子里小有名气的“老板”，生意有沉浮，这辆小餐车是他的第六次创业。

“摆摊是体力活，像我们做餐饮的，一天睡不了几个小时。”曾继海说。

类似这样的“摊规点”还有很多。在厦门市湖里区BRT县后站点附近，一排统一涂装的小餐车形成一道靓丽风景线。每天清晨5点，20多位摊主就陆续“上工”。

“你这个煎饼破了！”“对不起对不起，这个算送您的，我再给您做一个好的。”来自湖南岳阳的摊主江艳学做山东煎饼才半个多月，时常把饼摊破。她一边道歉，一边手忙脚乱地收拾破掉的煎饼。

“现在挣得不算多，但起码能给家里分担一些。”厦门的5月早已高温席卷，刚从装修转行的江艳脸热得通红，但眼神充满了为生活打拼的决心。

打造更温馨的“营商环境”

作为滨海花园城市和全国文明城市，厦门不仅美在自然风光，也美在城市管理、美在和谐氛围。

“像我们这种做大排档的，不在室外摆桌椅，客人根本不会来光顾。”2012年，来自泉州安溪的林志良在湖里区华光西路上租了一个门脸，在这个有着“酱油水一条街”之称的地区做起了海鲜大排档。

彼时，一到深夜，后厨的传菜声、顾客的划拳声和楼上居民的叫骂声混杂在一起，给城市管理者出了一道两难的选择题——放任自流，周边居民安宁的生活无法保障；大力整治，这条吸引众多游客的“酱油水一条街”或将不复存在……

反复尝试过多种整改方案后，“跨店经营”成为厦门城市管理者决策的“归宿”。2022年8月，《厦门市沿街店面适当跨店经营管理实施导则》对外发布，其中约定：凡处在背街小巷、次干道和交通流量适宜地区的餐饮、服装、鲜花水果、生鲜食品等店面，只要提出申请，属地职能部门就会根据实际上门划定“经营外摆”的时间和区域范围，方便店主更好招徕顾客。

“现在从下午5点到晚上11点，我们可以在店门口的画线区域内摆放桌椅，喜欢坐在室外的顾客也能多一种用餐体验。”林志良指着店门口的黄线说。画线之后，一条街的摊位经营更规整了，楼上楼下的矛盾也少了，同时这条“酱油水一条街”的风貌也基本保留了下来。

在采访期间，记者还遇到了在华光西路执勤的城管队员，他们和商家交流时更像是来串门的“邻居”。

“我2013年就在这个片区工作，每个商家都熟悉，大家就像朋友一样。”湖里区城市管理执法大队湖里中队协管员曾阳告诉记者，为了保住“跨店经营权”，商家对城管工作十分配合，有时候到时间了食客不愿意进店用餐，商家还会主动劝说食客，“林老板他们还给顾客送小菜，顾客自己就进去了。”

在对小商小贩这一群体的规范上，厦门一直使用“疏”而非“堵”的方法。2019年上半年，厦门市城管部门印发《开展无照流动摊贩专项治理试点工作的指导意见》，明确将流动摊贩纳入“定时、定点”的统一管理，并对食品经营者建立卫生溯源体系，“摊规点”应运而生。

规范一座城市小商小贩的经营，既要勇气，也要智慧。

“有一次看到三四个城管跟着一个干部模样的男子走过来，我当时以为是不是又不让摆摊了。”回想起几个月前的一次经历，来自南平顺昌的摊贩梁秋香说。

“那天我进了满满一车食材，还以为要砸手里了。”在多个城市做过摊贩的梁秋香经验丰富，当时她的脚已经踩在餐车踏板上。

“是不是不让摆摊了？”梁秋香壮着胆子远远地喊了一声。

“为什么不让摆？我们不但要让大家摆，你们还有什么要求都可以提，城管尽力服务好大家！”这样的一句答复，一下把现场的气氛带“火”了，大家你一言我一语地建言献策。

这个男子就是海沧区城管局局长王树强。为了让辖区内流动摊贩都能在“摊规点”“安定”下来，王树强经常“偷摸”到各个“摊规点”和集市暗访调研。“出来摆摊的人一定是迫于生计，你服务做到位了，人家饭碗端牢了，反过来自然就会配合你的工作。”对于城管和摊贩之间的关系，王树强早早地想清楚了。

“不论是个体经营户还是流动摊贩，都是城市升腾烟火气的推动者。”厦门市委文明办主任钟伟东说，相较于过去小商小贩与城管部门之间的“猫鼠游戏”，主动为小商小贩规范经营创造条件，就能让这一群体成为城市文明的“金名片”。

城市文明与烟火气并行不悖

“希望自己的生活能够越来越好。”来自龙岩永定的刘富才是BRT县后公交站“摊规点”入驻的第一位商贩。2013年至今，刘富才从“流动”到“固定”，见证了厦门十年来城市管理水平的提升。

为了让自己的两个孩子生活得更好一些，除摆摊外，刘富才还利用中午用餐高峰期跑外卖，每个月能多挣1000多元，“多挣一块钱，孩子的生活质量就能提高一分，少睡点就少睡点吧。”

因为自己淋过雨，所以想给别人也撑把伞。在刘富才的摊位前，偶尔能看见一些人前来用餐，“从他们的眼神里能看到对生活的渴望，有的人就要一个白粥，我还是会免费给他们加点菜。”刘富才说，“要让他们感受到人间美好，咬咬牙就扛过去了。”

随着城市化的推进，一些民间传统技艺面临消失的风险，对有“手艺”的小商小贩来说，他们期待能够将传统传承下去。今年55岁的陈滨在同安区陆丰“摊规点”销售豆腐等豆制品，这些产品都是陈滨夫妻俩用闽南当地传统技艺手工制作的。

“每天凌晨就起床开始磨豆子，上午做好了出摊，我们主要也是做熟客生意。”陈滨说，现在每天营业额大约两三百元，但是相较于从祖辈承袭下来的手艺，“挣钱”似乎显得“没那么重要了”，“希望能让我们长期摆下去，这样才能让大家继续吃到闽南的‘老味道’。”

为了帮助小商小贩实现这一梦想，同安区城管部门也着手做了不少工作。据同安区城管局城管办负责人张平弟介绍，自2022年初以来，同安各镇（街）累计施划“跨店经营”管理线9.97万米，设置“摊规点”21个，摊位数321个，同安不少正在消失的“老味道”被保留了下来。

还有一些小商小贩把扩大“朋友圈”作为自己的“小目标”，希望厦门的管理模式能够在更多城市得到推广。“现在我跟老乡说起厦门，很骄傲，想把他们也一起叫来摆摊开店。”“之前在老家摆摊被扣过车，厦门的这套管理方法真的应该去我老家推广一下。”采访过程中，不少摊贩和店主发出了这样的感慨。文明城市创建与城市烟火气并行不悖，这是他们从内心深处喜欢厦门的主要原因。

（本报记者颜之宏）

(责编：王震、陈键)
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