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提科技创新之笔 绘美丽中国画卷

本报评论员
2023年07月20日09:09 | 来源：科技日报
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近日，习近平总书记在全国生态环境保护大会上深入分析当前生态文明建设面临的形势，深刻阐述新征程上推进生态文明建设需要处理好的重大关系，系统部署全面推进美丽中国建设的战略任务和重大举措，为进一步加强生态环境保护、推进生态文明建设提供了方向指引和根本遵循。

党的十八大以来，生态文明建设从理论到实践都发生了历史性、转折性、全局性变化，取得的成就举世瞩目，成为新时代党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革的显著标志。与此同时，我国生态环境保护结构性、根源性、趋势性压力尚未根本缓解。随着我国经济社会发展进入加快绿色化、低碳化的高质量发展阶段，生态文明建设仍处于压力叠加、负重前行的关键期。必须切实增强紧迫感和责任感，以更高站位、更宽视野、更大力度来谋划和推进新征程生态环境保护工作。

科技创新是生态文明建设的关键支撑，在转变发展方式、循环经济、绿色产业、低碳技术等方面发挥着重要作用。今后5年是美丽中国建设的重要时期，要不断拓展生态环境科技创新体系，激发创新活力，提高推动生态文明建设的科技创新能力和水平。一是要推进科技自立自强，在应对气候变化、新污染物治理等科技创新重点领域加强基础研究、加快关键核心技术攻关，一方面立足当下补齐短板，一方面面向未来抢占科技创新制高点，在参与全球环境治理和应对气候变化中争取更大主动权、话语权。二是要加强协同创新，在持续深入打好污染防治攻坚战中汇集各方优势，开展多领域、多学科、跨介质、跨区域系统治理，不断完善体制机制，高效配置资源，释放创新潜能。三是要深入研究环境重大问题和科学规律，把破解人民群众身边突出生态环境问题作为科研的优先领域，不断探索符合生态文明要求的发展模式和机制。

千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。让我们深入贯彻落实全国生态环境保护大会精神，进一步强化科技创新对生态文明建设的关键支撑作用，厚植高质量发展的绿色底色，绘就新时代美丽中国的多彩画卷，实现中华民族永续发展。

(责编：王震、陈键)
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