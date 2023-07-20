付毅飞

科技日报北京7月19日电 （记者付毅飞）记者19日从中国载人航天工程办公室获悉，自北京时间2023年5月30日顺利进驻空间站组合体以来，神舟十六号航天员乘组已在轨工作51天，为期5个月的太空科研之旅已完成近三分之一，承担的各项空间科学实（试）验任务扎实稳步推进，将于近日择机执行出舱活动。

被称为“博士乘组”的神舟十六号航天员乘组，是由指令长、航天飞行工程师、载荷专家3种类型航天员构成的全新组合，是“国家太空实验室”全面建成后进驻的首个乘组。入驻以来，面对繁重的空间科学实（试）验任务，乘组很快适应环境、进入状态，先后开展生命生态、空间微重力物理等领域的一系列空间科学实（试）验，参与完成梦天实验舱空间辐射生物学暴露实验装置、空间站电推进系统气瓶等出舱安装工作。其中，舱外辐射生物学暴露实验在我国属首次开展，利用该辐射装置开展研究，将为人体生物体辐射损伤、遗传变异、辐射防护药品制备，以及辐射风险生物学评估提供有力支撑，对保证航天员在轨长期健康驻留、推进实施载人登月计划等具有积极意义。通过电推进系统气瓶在轨安装，首次采用“换气”方式完成了电推进剂补充，将用于空间站长期轨道维持，提高空间站运行的经济性和效能。

目前神舟十六号航天员乘组状态良好，空间站组合体运行稳定，具备开展出舱活动条件。

(责编：王震、陈键)

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