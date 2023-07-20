◎本报记者 张 晔 实 习 生 普京文

以全国3.2%的耕地产出5.5%的粮食，粮食总产连续9年保持在700亿斤以上……7月19日，记者从举行的江苏省推进农业现代化专场新闻发布会上了解到，江苏依靠科技创新实现了人口密度最大省份“口粮自给、略有盈余”，今年夏粮又获丰收。

科技创新是推进农业农村现代化的根本动力。江苏省农业农村厅副厅长孙翔表示，江苏省农业科技进步贡献率71.8%，超过全国平均水平近10个百分点，拥有南京国家农创中心、南京国家农高区两个“国家级”平台。党的十八大以来，江苏全省农业行业累计获得国家科学技术奖52项、全国农牧渔业丰收奖82项。种业发展水平处在全国前列。“十四五”以来培育审定主要农作物品种354个，18个水稻品种列入农业农村部“超级稻”品种名录、占全国1/8。农机装备水平持续提升。农作物耕种收综合机械化率达到85%，超过全国平均10个百分点，设施农业、林果业、畜牧业、渔业和农产品初加工总体机械化率达到62%，超过全国平均20个百分点。

目前，江苏蔬菜播种面积和产量一直稳定在2000万亩和5600万吨左右，分别位居全国第五位和第三位；生猪基础产能持续巩固；加强生猪产能逆周期调控，猪肉自给率达70%；渔业生产水平全国领先；淡水渔业产值连续31年位居全国第一。

据悉，江苏接下来将实施农业科技创新专项行动和农业物质装备水平提升专项行动。瞄准世界农业科技前沿，推进农业关键核心技术攻关，强化成果转化应用，提升农业科技创新体系整体效能。每年示范应用农业新品种、新技术和新装备200项以上，加快建设省6大种质资源保存和创新利用中心，培育农业高新技术企业500家以上。同时，瞄准机械化、智能化方向，推进农业生产全程全面机械化、农业机械装备智能化绿色化，加强物联网、大数据、云计算、人工智能等与现代农业融合创新，在先进农机装备研发推广、数字农业等领域取得创新突破。推动农产品加工装备升级，加快建设全国丘陵山区适用小型机械研发制造推广应用先导区，建设智慧园区100个、数字农场（牧场、渔场）200个。

宿迁市副市长武倩告诉记者，作为传统农业大市，该市推进农业现代化具有先天的禀赋、良好的基础，占据着“天之时、地之利、人之和”。其积极探索具有地域特色、可供参考借鉴的农业现代化实现路径，坚持“以工促农、以城带乡、数商兴农”，已初步构建“农田标准化、装备机械化、育种科技化”的农业现代化生产体系。未来，宿迁将在农业科技创新上谋突破，聚焦现代种业、智慧农业和机械装备等关键领域，持续深化农科教、产学研合作，以农业科技创新助力宿迁市从农业大市加快迈向农业强市。

淮安市副市长邱华康表示，淮安是名副其实的农业大市，农业体量大、作物品质优、农业品牌响。其坚持科技强农，大力推进金湖国家级杂交水稻种子生产基地和白马湖种子产业园建设，引导“育繁推一体化”企业强化研发推广，全市主要农作物良种覆盖率达98%以上。同时，淮安加快建设智慧农业平台、万亩科技示范农场、全程品控溯源农场等项目，聚焦农机社会化服务覆盖率和精准度“双提升”，确保粮食耕种收综合机械化率达86%以上。未来，淮安将以建设农业强市为切入点和发力点，加快农业农村现代化步伐。

(责编：王震、陈键)

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