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渤海首个千亿立方米大气田油气平台完成海上安装

2023年07月20日09:21 | 来源：人民网
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渤中19-6气田中心平台上部组块与水下导管架精准对接。受访者供图
渤中19-6气田中心平台上部组块与水下导管架精准对接。受访者供图
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人民网北京7月20日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，7月19日，随着重达12000吨的上部组块与导管架精准对接，渤中19-6气田中心平台在渤海中部海域完成浮托安装，标志着我国渤海首个千亿立方米大气田工程建设取得新进展。

渤中19-6气田中心平台是一座集生产、生活为一体的8腿多功能综合海洋油气平台。平台高32米，相当于11层楼高，长65米、宽56米，甲板面积接近9个标准篮球场，可以同时容纳120人工作和生活。

据海油工程渤中19-6总包项目经理鞠文杰介绍，由于平台上部组块重达12000多吨，超过了海上船舶浮吊吊装能力的极限，其海上安装采用“浮托”方法进行，即借助潮汐的自然力量，以类似于举重运动员“挺举”的方式，将上部组块精准地安装到导管架上。在浮托过程中，通过安装分离缓冲装置和桩腿对接耦合装置，有效减缓了组块载荷转移期间驳船与导管架的碰撞，保障浮托作业安全平稳进行。

“随着中心平台完成浮托安装，渤中19-6气田一期项目整体建设进度已经超过了85％。”中国海油天津分公司工程建设中心总经理文近来介绍说，预计年内投产后，将缓解华北地区用气短缺问题，为京津冀及环渤海地区提供稳定可靠的清洁能源和化工产品。

据了解，该平台所在的渤中19-6气田，是我国东部第一个大型、整装的千亿立方米大气田，目前已探明天然气地质储量超过2000亿立方米、探明凝析油地质储量超过2亿立方米。

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