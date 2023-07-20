人民网北京7月20日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，日前，市场监管总局发布公告，自2023年8月1日起对锂离子电池和电池组、移动电源实施CCC认证管理。自2024年8月1日起，未获得CCC认证证书和标注认证标志的，不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。

随着移动互联网时代的到来，手机、平板、笔记本电脑已经成为人们日常生活中的重要组成部分。锂电池、移动电源（俗称充电宝），作为这些产品的“储油罐”“加油站”，也为畅享移动生活提供了极大的便利。

然而，由于锂电池、充电宝本身所具有的化学特性，比如，使用了易燃的有机电解液，其“先天性”存在一定潜在风险。尤其是当产品生产工艺和结构不符合国家标准等技术要求时，或者在运输、使用环节，遭受极端高低温、严重磕碰、长时间过充等特殊情形，就很容易发生热失控，造成电池鼓胀进而引发起火、爆炸、过热或者漏液等安全问题，直接危害消费者的人身健康安全。

市场监管总局相关负责人表示，根据产品质量国家监督抽查结果显示，移动电话用锂离子电池合格率不足90%，移动电源合格率一直徘徊在60%-80%之间。为了加强对锂电池、充电宝等产品的质量安全监管，2022年9月国务院办公厅印发《关于深化电子电器行业管理制度改革的意见》，明确要求将安全风险较高的锂电池、移动电源纳入强制性产品认证管理。

强制性产品认证，也就是消费者熟知的CCC认证，是我国政府根据有关法律法规要求和国际通行做法，按照市场化、国际化的原则对涉及人身健康安全的产品实施的市场准入制度。

据介绍，截至目前，CCC认证制度共覆盖16大类96种产品，包括家用电子电器、汽车、玩具等涉及社会大众日常生活的消费类工业产品。CCC认证在促进产品安全质量提升、保护消费者权益等方面发挥了重要作用。随着认证工作的深入有效实施，灯具产品的合格率由32%提高到94%，汽车儿童安全座椅的合格率由不足10%提高到97%，获证产品平均合格率稳定在90%以上。

市场监管总局提醒广大消费者，在选购锂电池、充电宝时，一定要认准CCC标志，但使用不当仍有可能产生风险隐患。想要降低危险发生的概率，还要养成良好的使用习惯：

第一，尽量避免边给电子产品充电边使用，或长时间给产品充电，这样将会增加产品发热的风险。

第二，不要随意更换充电器，有些快充充电器充电功率较大，但对于某些没有限制保护设计的电池就可能造成过电压或者过电流充电，产生安全隐患。

第三，不要随意拆解产品或自行更换电池，对于非专业人员，工具的选择和拆卸安装是否熟练都会给手机电池带来刺激甚至损伤。

第四，要及时检修更换，电子产品浸水或者暴晒之后，应及时送到专业维修店进行检查确认，必要时对锂电池予以更换。

(责编：郝帅、高雷)

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