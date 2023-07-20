原标题：搬进新天地 走好幸福路——山西省运城市做好易地扶贫搬迁“后半篇文章”

近年来，山西省围绕持续做好易地扶贫搬迁“后半篇文章”，从根本上解决“一方水土养不好一方人”地区群众脱贫发展问题，运城市着眼于就业增收、社会融入和全面发展，以及搬迁、稳定、发展全过程，有效防止易地搬迁“后遗症”，全力推动搬迁群众“稳得住、有就业、融入新社区、过上好日子”。

新天地，好生活，党建引领是基础

“搬迁群众多数是边远山区的脱贫群众，从散居在山间到聚居在社区，居住空间、生活方式都发生了翻天覆地的变化。我们着力夯实基层党建，以‘五面红旗’示范社区创建为载体，聚焦机构设置科学化、社区管理网格化、居民自治规范化、治安防控立体化建设，让群众搬进新家后有社区可依靠，想办事有门路，遇难事有‘娘家’。”闻喜县乡村振兴局干部戴文胜如此介绍当地扶贫搬迁工作中的党建建设。

搬迁后扶工作千头万绪，怎样解决搬迁社区的就业、公共治理与公共服务等问题，如何让搬迁群众能够在新家“安居”“乐业”乃至“幸福”，都需要一步步解决、一件件落实。在这个过程中，树立好党建的引导作用，发挥好党员的带头作用，是极其关键的一环。闻喜县搬迁社区把党的基层组织建设同易地扶贫搬迁安置点社区治理跟进紧密结合起来，延伸党建触角，将支部建在网格上，把易地搬迁党员群众纳入“社区大党委—网格党支部—楼栋党小组—党群服务组”的四级组织架构中。5个安置点成立了6个党支部，易地搬迁的74名党员全部纳入常态管理，并在各个安置点设立功能完备、要素齐全的“党群活动中心”。这不仅是组织生活开展的场所，也为党组织与搬迁社区群众紧密联系、积极帮扶提供了有形的场所。与此同时，每名党委成员负责1个安置点，安置点所在社区“两委”为第一责任主体，明确各楼栋责任划分，由党员楼长直接包联服务对象，通过网格化管理，履行政策宣讲、信息采集、综合治理、民事代办、排查安全隐患、调处矛盾纠纷等工作职责，第一时间帮助搬迁群众解决实际困难和问题。

闻喜县社区工作人员、在职党员在“三八”妇女节前夕到老党员李敏芝家，聆听老党员讲述革命故事

由“地道农民”变成“新型市民”，搬迁群众不仅仅完成身份的转换，更重要的是对新环境的适应与磨合，涉及生活习惯、邻里关系等方方面面，这是搬迁群众最担心的事。在这个转换与适应，逐渐融入搬迁社区新生活的过程中，少不了党员的先锋模范的引领。

夏县新天地社区安置的搬迁群众624户2516人全部来自泗交、祁家河2个山区乡镇。为了让搬迁群众在新的安置社区拥有更高的获得感、融入感、归属感，新天地社区采取“党员关系进社区、党员挂牌亮户、党员认岗服务”三环联动的工作机制，开展党员“五带头三包联”活动，党员带头推进产业兴旺、带头改善人居环境、带头倡导文明新风、带头参与社区治理、带头引领群众致富，包联卫生责任区、包联楼宇单元、包联孤寡老人，充分发挥了70名党员的示范引领作用。

为帮助搬迁群众尽早适应新的生产方式与生活环境，顺利融入城市生活，运城市制订印发《易地扶贫搬迁后续扶持工作方案》，坚持党建引领，搭建社区多元治理体系，实现自治共治有机融合，构建“受助—助人—互助”的党建服务新模式，全面推进基层治理能力提升，全力打造易地扶贫搬迁“社区模式”。全市10个项目县101个集中安置点均由县委县政府主要领导包联，做到重要问题亲自部署、重大方案亲自把关、关键环节亲自协调、落实情况亲自督查。

在运城市坚持党建引领搬迁后续帮扶工作大方针指引下，垣曲县印发了《垣曲县关于进一步规范易地扶贫搬迁集中安置点党员管理工作的通知》，明确党员管理的双重权限，做好党员的日常管理、考核评议等工作，建强了搬迁后续扶持工作领头雁队伍。在垣曲县党建特色品牌社区晋海花园安置点，新成立了5个党支部，同时健全社区居民自治机制，建立了“一约五会”（村民公约、村民议事会、乡贤理事会、道德评议会、禁赌禁毒会、红白理事会）和“三官一律（检察官、法官、警官，律师）进社区”制度，及时解决困难问题，妥善化解矛盾纠纷。

稳得住，能致富，产业就业是保障

“咱家世世代代生活在深山老林里，以前住的是破破烂烂的土坯房，一到冬天下雪封山，吃喝都成了问题。现在搬到了县城的移民新村，这单元楼住着别提多敞亮了。”站在新买的小汽车前，运城市垣曲县新城镇左家湾村的易地搬迁户郭战战难掩兴奋之情。搬到垣曲县城之后，郭战战多次参加县里组织的技能培训，在乡村振兴局和相关单位的推介下，找到了合适的工作，日子越过越红火，成了远近闻名的“致富能手”。

像郭战战一样，依靠精准帮扶实现就业致富的群众不在少数。就业是民生之本，更是搬迁户致富之本，运城市在101个集中安置点全部建立了防返贫动态监测台账，构建了涵盖安置点、乡、县、市四级信息管理的监测预警机制。对搬迁群众，特别是监测对象分类施策，逐户研判，梳理“一户一策”帮扶清单，开展个性化帮扶，对帮扶群众展开技能培训，同时创造更多岗位，拓展就业渠道，解决就业问题。

过去，贫困户们为了讨生活，背井离乡到外地务工赚钱是常有的事。如今，借助安置社区配套的帮扶车间，搬迁户在家门口就可以解决就业。垣曲县安置区内或周边配套有13个就业帮扶车间，为搬迁户在照顾家庭的同时，实现就近务工就业提供便利。蒲掌乡昔阳村搬迁户张磊，通过劳务输出到四川务工，月收入7000元，他的妻子就近在安置点晋海花园帮扶车间工作，月收入也有2300元，既可以维持家庭日常生活，也能照顾到老人和孩子。

夏县新天地社区附近的“凤还巢”孵化基地电子元件厂主动创造便利条件，为搬迁贫困户进行免费技术培训，促进务工就业。目前，在电子元件厂务工的搬迁脱贫群众40余人，人均月收入1200余元。

夏县帮扶车间的工作场景

除了帮扶车间，搬迁社区还为群众们提供了很多公益岗位。古城镇店头村搬迁户刘俊军搬迁到晋海花园后，与妻子承包安置点内的超市，月收入达到7000元以上。毛家湾镇南庄村搬迁户王泰山搬迁到县城后，在县城建筑行业务工，月收入近4000元，妻子在晋海花园做保洁员，月收入1300元。

运城市夏县易地搬迁户芦海云一家四口曾经是当地有名的贫困户，人均年纯收入只有2000元。在驻村工作队和村“两委”的帮助下，芦海云先是争取了5万元小额扶贫贴息贷款，通过养牛实现稳定脱贫，之后又承包了两个大棚种植新品种草莓。驻村工作队还积极帮助其联系有关专家传授种植技术和帮助管理销售，芦海云的应季草莓终于喜获丰收，全家人均年纯收入达到13000多元，生活品质不断提高。

产业就业是易地扶贫搬迁后续扶持的首要任务，产业培育是实现稳定脱贫、逐步致富的关键举措和长久之策。垣曲县在县城周边规划建设了经济技术开发区、优质香菇产业园、现代生猪养殖产业园等5个产业园区，在安置区举办就业岗位推荐对接活动10余次，提供就业岗位2万余个，帮助近1300余人就业。

搬迁群众赖以生存的土地，成为发展特色优势产业的基础，是搬迁后扶致富路上的重要支柱。垣曲县引导搬迁群众通过土地流转、大户经营、合作社代管等模式，带动搬迁户参与核桃、花椒等干果经济林产业和特色种养业，帮助搬迁户盘活旧村土地发展产业稳定增收。

夏县将花椒产业作为产业培育的重点，政府投资90万元，建设300亩花椒产业园区，采取“党支部＋合作社＋集体经济”模式管理运行。花椒产业园前三年没有收益，党支部在林下间作红薯和中药材，由搬迁脱贫户承包，合作社负责技术指导，免费提供红薯苗，收益归承包户，每亩年纯收入约1000余元。花椒进入盛果期后，可以为搬迁脱贫户提供100多人的务工岗位。除了花椒种植，新天地安置社区在东西两侧整理土地发展30亩杏园，杏园收入主要用于社区公益事业，改善社区搬迁群众的生活，同时为30余名搬迁脱贫群众提供了果园管理、工作岗位，人均增收1200元。

更舒心，更幸福，服务民生是重点

“没想到国家易地扶贫搬迁的政策这么好，我们没背房贷，就住上了统规统建的单元楼。附近学校配套齐全，两个孩子不仅能就近上学，还能够及时享受到国家的教育帮扶政策。搬迁点有帮扶车间，媳妇闲时就去务工，不仅照看了孩子，还能赚钱补贴家用。”说起现在的生活，平陆县后涧村脱贫户吕奇鹏直言像做梦一样。

为了实现搬迁群众权益有保障，运城市制定硬举措推进“十个有”，即每个安置点有党员活动室、有业委会办公室、有物业中心、有卫生室、有幼儿园、有警务室、有文体活动室、有产业就业服务点、有便民超市、有休闲广场。目前，安置点全部建起文化娱乐设施、义务教育学校、幼儿园、医务室或卫生室等基础民生设施。

搬迁前的解峪乡乐尧村，素有“七十二乐尧”之称，村民居住十分分散，孩子上学、老人就医、日常购物都需要到二十多公里之外的王茅镇。实施易地扶贫搬迁后，乐尧村村民都迁入了垣曲县县城里的集中安置点，安置点及周边配套卫生室、超市、幼儿园、小学等设施，不论是上学、就医还是购物都很方便，老百姓的生产生活环境发生了天翻地覆的变化。

有了完备的民生设施，更要配上完善的民生服务。在安置点“十个有”基础设施到位的同时，运城市也在搬迁安置点推进党员服务、产业支撑、就业保障、物业管理、治安联防、文明创建、议事组织、民调机构、困难帮扶、工作经费的优服务“十到位”。

垣曲县后续帮扶的工作中，参照《居住证暂行条例》，向搬迁户印发了《垣曲县易地扶贫搬迁户服务手册》2300余本。服务手册是垣曲县为搬迁户特别制定的特殊户口本，手册上搬迁户的各种信息和各项权益一目了然，能够确保搬迁群众与当地城镇居民在看病就医、子女上学、社会保障方面享有同等待遇，享受各项民生政策的实惠和发展机会。

英言镇英言村搬迁户杨平平家有两个孩子，一个上初中，一个刚到上幼儿园的年纪。他在刚迁入安置点晋海花园时，为两个孩子的上学事情犯了愁，因为垣曲县城学校招生按照户籍划定了特定的服务区，按规定他家的两个孩子还需要回英言镇初中和幼儿园上学。让他没想到的是，学校招生简章出来后，一下子解决了他最发愁的事情。因为县里已将他想的问题都提前做好了规划，他只需要带上《易地搬迁户服务手册》，就顺利办妥了两个孩子的上学手续，并且都是就近入学。

垣曲县制定印发的《同城通办办事指南》，向搬迁群众宣传办事程序、所需资料，为搬迁群众开展代办帮办等业务，解决了搬迁群众因户籍未迁入县城而出现的“两头跑”问题。社区也在端午节、九九重阳等优秀传统节日，开展丰富多彩的社会活动，帮助搬迁群众适应城市生活，增强群众的归属感、安全感、幸福感。

易地扶贫搬迁一定程度上改变了搬迁群体原有的社会文化结构，重构文化空间既是搬迁群众的诉求，也是安置点民生服务的重要内容。夏县新天地社区开展“居民道德评议、公益积分活动、星级文明户创建”三项评选活动，每年举办好家庭、好媳妇、好婆婆、好乡贤等评选表彰，用身边的事教育身边人，鼓励搬迁群众能够自力更生、艰苦奋斗、勤劳致富。

每年春节前夕，闻喜县的搬迁安置社区或是组织书法名家撰写新春对联，或是统一印制春联，由社区干部逐门逐户祝新春、送祝福，提前送到搬迁群众家里，与搬迁群众共同欢度春节。平时，社区组建文艺团体，由搬迁群众自编自导自演节目，经常为安置点的生活增添乐趣。安置社区还定期开展科学理论、政策宣传、文艺文化和移风易俗等文明实践志愿服务活动，丰富搬迁群众的精神生活。

闻喜县工业园社区工作人员及科协工作者通过悬挂横幅、发放科普小册子、摆放宣传展板等形式，向社区居民推广科普知识

从挪穷窝到迁新居，从居深山到住城镇，从地道农民到新型市民，从土里刨食到打工创业，从故土难离到安享生活，运城搬迁群众的生产、生活正发生着翻天覆地的变化。（本文作者：姜晓武、董韬 山西省乡村振兴局；石藜 运城市乡村振兴局）

(责编：曹淼、高雷)

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