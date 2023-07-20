人民网记者 孙博洋

国家统计局数据显示，上半年，社会消费品零售总额227588亿元，同比增长8.2%；海关总署数据显示，上半年我国货物贸易进出口总值20.1万亿元人民币，同比增长2.1%，规模创历史同期新高；市场监管总局数据显示，到今年1月，我国经营主体已经突破1.7亿户，全国登记在册个体工商户达1.14亿户。

我国是世界第二大经济体，并连续多年保持世界第一大货物贸易国地位，即将成为世界最大消费市场。当今世界，最稀缺的资源是市场，构建新发展格局，迫切需要加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场，建立全国统一的市场制度规则，促进商品要素资源在更大范围内畅通流动。

今年6月，在国新办举办的国务院政策例行吹风会上，国家发展和改革委员会副主任李春临表示，建设全国统一大市场取得初步成效，社会共识进一步增强，重点任务的实施路径进一步明确，加快建设全国统一大市场重大改革部署对稳定发展预期、释放市场活力、降低交易成本、促进循环畅通发挥了积极作用。

市场基础设施更完善 商品流通更顺畅

建设全国统一大市场的要求之一就是推进市场设施高标准联通。国铁集团数据显示，上半年，全国铁路发送旅客17.7亿人次，接近2019年同期水平。

交通运输部数据显示，前5月，完成营业性客运量35.2亿人，同比增长57.0%，其中，完成公路客运量17.5亿人，同比增长17.5%；完成水路客运量9748万人，同比增长160.4%；完成营业性货运量212.4亿吨，同比增长7.4%，其中，完成公路货运量155.4亿吨，同比增长8.2%；完成水路货运量36.1亿吨，同比增长7.6%；全国港口完成货物吞吐量67.5亿吨，同比增长7.9%，其中内、外贸吞吐量分别增长7.6%和8.5%。完成集装箱吞吐量12207万标箱，同比增长4.8%。

庞大的交通物流网络，促进了全国范围内的人货交流，联通了城乡市场，成为建设全国统一大市场的重要硬件基础。同时，交通运输部提出，2023年将新建改建农村公路12.9万公里，推动“四好农村路”高质量发展，乡村交通基础设施将进一步提升。

国家邮政局发布数据显示，上半年快递业务量超600亿件，同比增速超17%；同时，中国物流与采购联合会发布数据显示，6月份，农村电商业务量增速超过25%。

随着全程冷链等现代物流技术引入和发展，新鲜农产品进城更加便利快捷，国家邮政局发展研究中心产业经济研究部主任王岳含表示，下半年，随着新建基础设施常态化运营，网络下沉加快推进，产业融合深化发展，行业增长潜力仍较为可期。

在打通农产品上行通路同时，为满足乡村居民日益提升的消费需求，今年以来，工信部、商务部、农业农村部、市场监管总局等多部门推出了“新能源汽车下乡”“绿色建材下乡”“绿色智能家电下乡”等一系列工业品下乡活动，推动高质量工业品进入农村市场，打通城乡市场壁垒。

商务部市场体系建设司司长周强表示，高效顺畅的流通体系能够在更大范围把生产和消费联结起来，是实现国民经济循环畅通的关键环节，是建设全国统一大市场的重要保障。

周强介绍，商务部门将加快补齐城乡流通发展短板，在城市，将提升城市商业能级，打造更多智慧便民的消费场景；在农村，将完善农村流通体系，健全县乡村三级商业网络。

同时，商务部门还将深入开展商贸物流高质量发展专项行动和商品市场优化升级专项行动，推进供应链创新与应用示范创建，突破供给约束堵点、卡点、脆弱点，促进上下游、产供销有机衔接，为建设全国统一大市场提供坚强保障。

制度性障碍壁垒进一步破除 营商环境越来越好

5月19日召开的国务院常务会议上，研究了落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措。会议强调，要针对重点领域的地方保护和市场分割突出问题开展专项治理，进一步优化产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等市场经济基础性制度，健全激励约束和考核评价体系，完善适应全国统一大市场建设的体制机制。

市场监管总局综合规划司司长朱剑桥表示，市场监管部门组织开展了妨碍全国统一大市场和公平竞争的政策措施专项清理，并深入开展民生领域反垄断执法专项行动，同时，还持续开展竞争倡导，促进商品要素资源在更大范围内畅通流动，加快推进全国统一大市场建设。

7月5日，发改委、市场监管总局、财政部、商务部等四部门共同发布了《关于开展妨碍统一市场和公平竞争的政策措施清理工作的通知》，全面清理妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法。

据了解，此次清理范围涵盖国务院各部门和县级以上地方各级人民政府及其所属部门2022年12月31日前制定、现行有效的涉及经营主体经济活动的规章、规范性文件和其他政策措施，重点清理妨碍市场准入和退出、妨碍商品和要素自由流动、影响生产经营成本、影响生产经营行为等妨碍建设全国统一大市场和公平竞争的规定和做法。

记者从市场监管总局了解到，去年以来，市场监管部门共审查增量政策措施16.37万件，清理各类存量政策措施45.2万件，废止修订、纠正违反2.04万件，围绕“激发经营主体活力、畅通国内大循环”开展滥用行政权力排除、限制竞争执法专项行动，聚焦市场反映较为集中的公用事业、政府采购、招投标等8个领域。

在公平竞争法律制度规则建设方面，修改《反垄断法》，将公平竞争审查制度上升为法律规定，进一步完善行政性垄断监管制度；修订了《制止滥用行政权力排除限制竞争行为规定》，为规范政府不当干预市场行为提供更加清晰的规范指引；研究起草了《公平竞争审查条例（征求意见稿）》，已于2023年5月12日向社会公开征求意见，一系列法律法规制定修改，不断着力完善实施路径，提升了制度效能。

中国宏观经济研究院市场与价格研究所研究员臧跃茹表示，强大的国内市场是构建新发展格局的基础和前提，不断提升市场监管的统一性和协同性，有利于充分发挥市场监管对统一市场的支撑作用，推动国内市场成为一个有机衔接、相互协同的整体，强化我国超大规模市场优势。

全国一盘棋 多地推出建设全国统一大市场举措

破除地方保护和区域壁垒是建设全国统一大市场的要求之一。去年以来，为推动《关于加快建设全国统一大市场的意见》落到实处、见到实效，多地推出了具体举措。

在重庆，对涉及市场主体经济活动的规定和做法进行全面清理。今年3月至12月，重庆市市场监管局组织开展民生领域执法专项行动，围绕行政性垄断行为方面，重点查处滥用行政权力妨碍商品自由流通、排斥或者限制外地经营者、限定或者变相限定交易、制定含有排除限制竞争内容的规定等行为，推动全国统一大市场建设。

在河南，河南省市场监管局联合河南发改委全面启动妨碍全国统一大市场建设的政策措施清理工作，自查清理2022年7月1日前制定的现行有效的涉及经营主体经济活动的政策措施。

在江苏扬州，公平竞争审查联席会议组织开展了产业政策公平竞争后评估工作，根据评估结果，扬州市各地区、各部门对产业政策实施保留、修改、废止等分类处置；在辽宁锦州，清理了市县两级政府1948年设市以来，至2021年止所有政府、政府办存量文件共计44280件，其中市政府13926件，县（区）政府30354件，目前已完成辖区所有存量政策措施清理工作。

加快建设全国统一大市场，需要打通制约经济循环的关键堵点，打破地方保护和市场分割，促进商品要素资源在更大范围内顺畅流动，才能不断增强我国超大规模市场优势，才能有效吸引全球高端要素和市场资源，更好联通国内与国际市场，为构建新发展格局提供强大支撑。

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(责编：申佳平、高雷)

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