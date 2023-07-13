人民网记者 车柯蒙

开栏的话：今年以来，在复杂严峻的外部环境下，我国经济呈现回升向好态势，一季度实现良好开局，二季度延续恢复态势，展现出巨大发展韧性。在此期间，一批政策“组合拳”持续发力，广大经营主体转方式、调结构、增动能。

当前，牢牢把握高质量发展这一首要任务，坚持实干笃行，是下一步提振信心、稳定预期的重要抓手。人民网今起推出“实干笃行”——年中经济盘点系列报道，聚焦中国经济发展新形势、新亮点、新机遇。

2023年前5个月，全国累计新办涉税经营主体643.5万户，同比增长15.5%。截至5月底，全国涉税经营主体共8692万户，同比增长7.5%。

新办涉税经营主体较快增长，直观有力地体现出今年以来，我国经济逐步恢复发展，生产需求企稳回升，市场活力日益增强。

今年以来，我国经济运行实现良好开局，但经济恢复的基础尚不稳固。在统筹考虑财政可持续性和助企纾困的需要下，我国对税费支持政策进行了优化调整。延续和优化实施的税费优惠政策，坚持稳中求进、统筹兼顾、注重实效，保持了政策连续性和稳定性，增强了政策精准性和针对性。

当前，随着政策落实生效，税费支持政策正进一步减负担、稳预期、强信心，助力实现经济运行整体好转。

一项政策变制度性安排长期实施 促创新谋发展

7月3日，随着一辆纯电动轿车驶下广汽埃安生产线，我国新能源汽车生产累计突破2000万辆。近年来，得益于一系列新能源汽车支持政策，中国车企紧抓转型机遇实现“弯道超车”。

今年前5个月，合肥市新能源汽车产量达23万辆，同比增长4倍多，约占全国的7.6%……这是江淮大地新能源汽车产业发展交出的“高分卷”。

当前，在“芯屏汽合”战略指引下，合肥已聚集江淮、蔚来、比亚迪等一批新能源整车龙头企业，以及国轩高科、中航锂电等配套企业，从业人员约10万人，新能源产业全“链”加速发展。国产新能源汽车的技术进步，离不开税收红利的支持。

蔚来汽车（安徽）公司生产车间内一片忙碌景象。受访者供图

“2022年度，蔚来汽车享受企业所得税研发费用加计扣除金额达50多亿元，今年，研发费用加计扣除政策再添力，将鼓励我们进一步加大研发投入，不断取得创新突破。”蔚来汽车（安徽）有限公司税务经理王帆说。

国产芯片的研发、制造是新能源汽车产业实现“弯道超车”的关键。

“争取早日让‘国产车’都用上‘国产芯’。”合肥杰发科技有限公司财务总监姜晓明说：“公司推出新一代中高阶智能座舱域控芯片，打造汽车芯片多元化国产替代方案，实现了汽车芯片全车覆盖，研发费用加计扣除等税收优惠减轻了企业的经营压力，有效增加流动资金，为企业创新发展提供了十足的动力。”

除了芯片，动力电池也是新能源汽车产业链上的关键一环。

合肥国轩高科动力能源有限公司是国内最早从事新能源汽车锂离子动力电池自主研发、生产和销售的企业之一。“税费优惠的‘输血补给’，让我们可以放心地加大研发投入、增加电池产能，公司计划在现有100GWh年产能的基础上，力争在2024年达到150GWh。”该企业负责人表示。

今年，我国明确将符合条件行业企业研发费用加计扣除比例由75%提高至100%，作为制度性安排长期实施，进一步加大科技创新支持力度，持续激发经营主体创新活力。

国家税务总局相关负责人介绍，在研发费用加计扣除等政策助推下，五年来，企业研发投入年均增长25%左右，形成了“政策引导—研发投入—税收减免—进一步加大研发投入”的良性循环。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受人民网记者采访时表示，研发费用加计扣除政策不但进一步激发了科技型企业创新的活力，也助力了传统制造业的转型升级，促进高质量发展。

一系列帮扶政策持续发力 纾困解难保民生

湖南省常德市的朝鲜蓟产业有效带动周边农户增收。受访者供图

在湖南省常德市，西洞庭管理区自2005年从西班牙成功引进朝鲜蓟种植以来，种植面积不断扩大，加工工艺不断改进。如今，西洞庭已成为国内最大的朝鲜蓟种植基地。

“我们推动以朝鲜蓟为主导的一二三产业融合发展，形成了从田间到车间、从农田到餐桌的产业化格局，制成的朝鲜蓟茶叶、罐头远销国内外市场。”记者了解到，爱可道公司实行订单化种植，与农户签订种植合同，每年5月份朝鲜蓟成熟后，由公司负责收购加工。据财务负责人鲁铁刚介绍，公司一年最多能有效带动周边8000户农户增收。

“今年公司已享受契税、残保金减免等税费优惠20多万元，不仅盘活了资金流，还为购买农业生产器具、雇佣工人提供了资金保障。”鲁铁刚说。

溶液、成型、退火、切割、抛光……走进位于重庆市九龙坡区的重庆隆满玻璃制品有限公司生产车间，一条条生产线正有序运转。“今年公司订单较去年同期明显增加，国家政策还持续支持，大家干劲都更足了。”该公司负责人王智说。

在王智看来，今年的税收优惠政策继续向小微企业倾斜，不仅为企业减了负担，还提升了持续发展的信心。受益于政策红利，公司今年上半年减免税款4.25万元，一定程度降低了公司的经营成本。

量大面广的中小微企业和个体工商户是稳经济的重要基础、稳就业的主力支撑。

优化完善小微企业和个体工商户的所得税政策；将小规模纳税人的增值税征收率降至1%；对月销售额10万元及以下的小规模纳税人免征增值税；对生产生活性服务业纳税人分别实施5%、10%的增值税加计抵减……今年以来，国家对小微企业和个体工商户的税费支持政策持续发力。

数据显示，相关政策实施以来，有力减轻了广大经营主体的负担。分政策看，今年1至4月，月销售额10万元及以下的小规模纳税人免征增值税政策新增减税1038亿元，惠及2211万户纳税人；小规模纳税人征收率降至1%政策新增减税400亿元，惠及483万户纳税人；小微企业减征所得税政策新增减税473亿元，惠及412万户纳税人。分经济类型看，今年1至4月，包括民营企业和个体经营户在内的民营经济纳税人缴费人新增减税降费及退税缓费超过3393亿元，占比超七成，受益最大。

“在恢复性增长的上半年，民营企业和小微企业是促进经济增长及解决就业问题的关键力量，一系列税费支持政策对于稳定宏观经济、保障民生发挥了积极作用。”李旭红说。

一大批惠企便民举措落实落细 税收营商环境再优化

近年来，中国不断推动市场化、法治化、国际化的税收营商环境建设，稳定市场信心。

今年1至4月，全国新增减税降费及退税缓费4689亿元人民币。为了确保政策红利直达经营主体，据国家税务总局纳税服务司司长沈新国介绍，今年已精准推送税费优惠政策2.09亿户次。其间，还向1892万户大中型、“专精特新”等企业推送了减税降费红利账单。

与此同时，今年以来，各地税务部门通过调研走访，找准问题切入点，认真研究解决方案，切实解决纳税人缴费人的急难愁盼问题。

12366纳税缴费服务热线作为征纳互动的前沿窗口，能够持续动态反映纳税人缴费人的诉求信息。日前，大连市车主王先生通过12366向税务部门反映：“大型商场门前都是无人停车场，扫码支付后发票无法当时开具，需要专程找保安索取发票，非常不方便。”

“我们采取实地调查、数据分析等方式，详细了解辖区内90余家无人停车场建设现状，找准问题症结，积极协调政府部门将停车管理系统对接电子发票自动开票系统。”大连市税务局纳税服务和宣传中心负责人表示。

如今，大连市车主从扫码交费到开票全程手机端“秒办”，停车场“索票难”问题得到明显改善。大连市12366纳税缴费服务热线数据显示，同类事件的举报量也较此前下降90%。

民营经济的蓬勃发展和新业态新模式的不断涌现，带来了新的涉税需求。其中，如何给消费者及时开具合规发票，成为很多平台企业关心的问题。

北京市税务部门在高效落实“接诉即办”的基础上，把服务关口前移，实现“未诉先办、主动治理”，探索建立纳税人缴费人诉求“数据库”和分析模型，对企业和群众的高频、疑难诉求，从根源上分析问题、精准施策。针对诉求集中的互联网平台“未开发票”问题，北京市税务部门找准被诉对象，发现大部分诉求不是针对平台企业本身，而是针对平台上的商户的开票需求。为此，北京市税务部门加强与互联网平台企业的合作，推动平台企业上线便捷、易操作的发票开具功能。

今年以来，税务部门聚焦经营主体需求，对标国际先进水平，围绕优惠政策享受、便捷办税缴费、税收执法监管等综合施策，为高质量发展营造了良好的税收营商环境。

厦门大学管理学院教授、厦门大学中国营商环境研究中心高级研究员李成指出，构建优质税收营商环境是其中重要的组成部分，是服务经济社会高质量发展和激发经营主体活力的必然要求。税务部门聚焦经营主体需求，围绕优惠政策享受、便捷办税缴费、税务执法监管等领域推出一系列改革举措，打造出更加便捷、公平、可预期的税收营商环境，在增便利强信心稳预期方面发挥了重要作用。

(责编：申佳平、高雷)

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