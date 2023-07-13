人民网北京7月13日电 （记者王震）7月13日，国新办就2023年上半年进出口情况举行发布会。海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良介绍，“一带一路”倡议提出十年来，我国与“一带一路”沿线国家的进出口由2013年的6.46万亿元，增长到2022年的13.76万亿元，累计增长了1.1倍，今年也继续保持了快速增长，上半年我国与“一带一路”沿线国家进出口6.89万亿元，同比增长了9.8%，高出外贸整体增速7.7个百分点。

具体呈现以下主要特点：

一是产业合作更加紧密。上半年我国对沿线国家出口汽车零配件、锂电池、自动数据处理设备的零附件等中间产品分别增长了39.3%、34.3%和28.9%。同期，自沿线国家进口能源产品、农产品也分别增长了5.7%和17.9%。

二是互联互通效应凸显。近年来，中欧班列、西部陆海新通道、中老铁路等持续发力，我国与沿线国家互联互通水平大幅提升。上半年，我国以铁路运输方式对沿线国家进出口增长了23.8%，高于对沿线国家整体增速14个百分点，连续12个月保持两位数增长；以公路运输方式对沿线国家进出口增长63.6%，高于对沿线国家整体增速53.8个百分点，连续5个月增速超过30%。

三是中西部地区表现更加亮眼。上半年，中西部地区对“一带一路”沿线国家进出口增长23.2%，占同期我国与沿线国家进出口总值的21.2%，同比提升了2.3个百分点。其中，广西、新疆、内蒙古等三个自治区对沿线国家的进出口增速均超过50%。

(责编：王震、高雷)

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