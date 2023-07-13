人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

海关总署：上半年我国与“一带一路”沿线国家进出口同比增长9.8%

2023年07月13日13:41 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月13日电 （记者王震）7月13日，国新办就2023年上半年进出口情况举行发布会。海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良介绍，“一带一路”倡议提出十年来，我国与“一带一路”沿线国家的进出口由2013年的6.46万亿元，增长到2022年的13.76万亿元，累计增长了1.1倍，今年也继续保持了快速增长，上半年我国与“一带一路”沿线国家进出口6.89万亿元，同比增长了9.8%，高出外贸整体增速7.7个百分点。

具体呈现以下主要特点：

一是产业合作更加紧密。上半年我国对沿线国家出口汽车零配件、锂电池、自动数据处理设备的零附件等中间产品分别增长了39.3%、34.3%和28.9%。同期，自沿线国家进口能源产品、农产品也分别增长了5.7%和17.9%。

二是互联互通效应凸显。近年来，中欧班列、西部陆海新通道、中老铁路等持续发力，我国与沿线国家互联互通水平大幅提升。上半年，我国以铁路运输方式对沿线国家进出口增长了23.8%，高于对沿线国家整体增速14个百分点，连续12个月保持两位数增长；以公路运输方式对沿线国家进出口增长63.6%，高于对沿线国家整体增速53.8个百分点，连续5个月增速超过30%。

三是中西部地区表现更加亮眼。上半年，中西部地区对“一带一路”沿线国家进出口增长23.2%，占同期我国与沿线国家进出口总值的21.2%，同比提升了2.3个百分点。其中，广西、新疆、内蒙古等三个自治区对沿线国家的进出口增速均超过50%。

(责编：王震、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
海关总署：上半年我国与“一带一路”沿线国家进出口同比增长9.8%
　　人民网北京7月13日电 （记者王震）7月13日，国新办就2023年上半年进出口情况举行发布会。海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良介绍，“一带一路”倡议提出十年来，我国与“一带一路”沿线国家的进出口由2013年的6.46万亿元，增长到2022年的13.76万亿元，累计增长了1.1倍，今年也继续保持了快速增长，上半年我国与“一带一路”沿线国家进出口6.89万亿元，同比增长了9.8%，高出外贸整体增速7.7个百分点。…
海关总署：上半年跨境电商进出口1.1万亿元 同比增长16%
　　人民网北京7月13日电 （记者王震）7月13日，国新办就2023年上半年进出口情况举行发布会。海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良介绍，据海关初步统计，今年上半年跨境电商在“买全球、卖全球”方面的优势和潜力继续释放，进出口1.1万亿元，同比增长16%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部