人民网北京7月20日电 （记者赵竹青）记者从中国航天科工航天三江获悉，近日，该单位一项重点任务取得圆满成功，为推动下一代产品实现超越式发展奠定坚实基础。这是项目攻关党员突击队这支青年占比超过85%的年轻队伍秉承“国家利益高于一切”核心价值观，历经500多天迎挑战、攻难关后向党和国家交出的一份满意答卷。

坚定理想信念，勇当探路者

“作为新时代的航天人，我们要着力增强自主创新能力，敢下先手棋、善打主动仗、勇闯‘无人区’，把关键核心技术和发展主动权牢牢掌握在自己手中。”在项目启动会上，航天三江党委书记、董事长冯杰鸿的号召掷地有声。同时，为确保任务完成、试验成功，航天三江党委结合实际成立了临时党委和党员突击队，坚持将党组织建在创新链上、将党旗插在攻关一线。

该项目一经提出，就具备很大的颠覆性和创新性：技术原理新颖、过程机制复杂、专业耦合性强……迎接突击队的是全新的技术体系、全新的设计理念及全新的验证评估手段。“党和国家有需要，我们就要义无反顾地扛起重任，向着同一个目标踏上筑梦之旅。”项目办负责人说。

伴随这次试验的成功，项目原理正确性和工程可实现性得到了充分验证，突击队也实现了第一个“小目标”。踏上新征程，突击队员们正以全新的姿态，信心百倍迎接挑战，向新的目标迈进。

练就过硬本领，争做领头羊

为更好地满足需求，项目需要边攻关边验证，各项任务并行推进，且工作难度大、系统性强、复杂程度高。“结合项目特点，单位为我们大力协调各方资源，挑选各专业领域的精兵强将组成了党员突击队。”突击队队长回忆，“但当时我们的人员都是预研或研制方面的专家，既懂预研又懂研制的复合型人才紧缺，这是我们面临的挑战，更是机遇。”

好在突击队员们成功地把握住了这个机遇。项目攻关研制过程中，发挥大力协同的航天精神，资源共享、优势互补、互学互促、互帮互助。“参与这个项目，给了我很好的学习机会和平台，使我主动跳出熟悉领域，积极尝试拓展专业范畴。”项目主任设计师信心满满地说。

当前，该项目已经进入下一个阶段相关技术的攻关和论证。在努力实现突破一批关键技术的同时，突击队也正努力培养一批领军优秀人才，为我国建设航天强国、实现高水平科技自立自强提供有力支撑。

科学保障创新，当好赋能者

“项目任务量大、创新点多、节点紧张，为了确保成功，我们在计划管理、质量管理等方面也在不断探索创新、严格管控，力争形成一套与之相匹配的管理新模式。”项目主管部门张部长介绍道。项目攻关研制过程中，项目两总定期深入一线调查研究，帮助解决实际困难和瓶颈短线问题；管理团队坚持通过现场办公等形式融入技术队伍，充分掌握一线真实情况。目前，突击队已逐步探索形成“清任务、清状态、清问题，抓短线、抓关键、抓难点，准备工作做在前、困难问题想在前、办法措施定在前”这一特有的“三清三抓三前”工作方法，确保了各项工作的顺利推进。

在质量管控方面，突击队对质量管理进行了重新定义。抓体系，顶层规划与项目攻关研制紧紧“捆绑”，总体、分系统、单机研制生产单位紧密互动，把“零缺陷”管理融入到每一个流程、每一个节点，做到百分百全覆盖。抓闭环，对设计备料、制造生产、检验验证、出厂交付等各环节的产品，坚持做好质量确认、问题归零及举一反三等工作。抓风险，在方案择优、计划管理、生产准备、制造过程、出厂交付等各环节中，均加入风险识别、分析、管控的内容，确保及时释放风险。

“不放过一个疑点，不留下一个隐患，一次就把事情做对”是突击队一直坚持的质量工作理念。临近试验，突击队还在开展“双想”，即回想和预想。“我们要尽可能地发现存在的风险，并及时采取措施，释放风险，确保最终不带问题‘上天’。”项目质量主管回忆道。

(责编：赵竹青、高雷)

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