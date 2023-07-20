人民网北京7月20日电 （记者许维娜、实习生陈梓瑶）数据是继土地、劳动力、资本、技术之外的第五大生产要素，是国家基础性战略资源。数字化转型是构建新发展格局、推动数字经济高质量发展的重要途径。随着数字化转型成为大势所趋，数字经济发展应当聚焦哪些方向？

在2023中国互联网大会举办期间，“数字化转型”成为嘉宾讨论的热点话题。在“数字化转型发展”论坛上，与会嘉宾聚焦数字化发展的重点方向，展开深入交流，以促进各方跨界融通、创新协作、凝聚共识、共创未来。

中国信息通信研究院副院长魏亮表示，当前，我国数字经济发展态势良好，在国民经济中的地位更加稳固，重要支柱地位更加凸显。国家一直以来高度重视数字经济发展机遇，已经基本形成了完善的数字经济顶层设计和细化的行业推进举措相结合的政策体系。

他表示，数字经济的最终落脚点是企业的数字化转型。企业数字化转型作为信息化发展一个全新的阶段，强调企业研、产、供、销、服等核心业务环节和数字技术全面融合。一个个大中小企业数字化转型会构成所在行业产业数字化的发展，同时数字产业化进一步发展也会通过更先进的数字技术和服务来赋能驱动企业数字化转型的提速。

中国科学技术战略发展研究院高级顾问张光平表示，近年来，我国数字经济取得了巨大成绩，数字技术是数字转型的核心，各个地区的数字技术都在快速发展。要推动数字技术、数字经济持续发展，挖掘数字经济增长的潜力，必须高度重视数字技术的变化，应建立数字技术指标体系，关注数字技术的变化。

北京市通信管理局副局长黄平表示，数字经济作为新兴经济形态，正在全球范围内引发一场深刻的生产力变革。北京作为全球率先发布数字经济标杆城市发展蓝图的城市，面向未来，立足自身资源优势，坚持国际一流，积极打造中国数字经济发展“北京样板”。

黄平介绍，接下来，北京市通信管理局将重点推进三方面工作：一是增强建设网络强国和数字中国的责任感、使命感和紧迫感；二是深化跨行业示范效应，不断增强信息通信行业对经济社会发展的支撑服务作用；三是推动数实融合创新发展步入新赛道。

同时，数字化转型也在各行各业得到了纵深推进。以教育行业为例，作业帮CTO罗亮在论坛上表示，纵观通过科技力量推动教育数字化转型，在教育理念、教育体系、教育资源、教师转型、评价方法等方面得到了极大地提升。教育理念从标准化培养到为每个孩子提供最适合的教育；教育体系从传统的学校体系到个性化的终身学习体系；教育资源从以前比较高的资源获取门槛到如今的随时随地获取、开放普惠；老师从过往的传授知识到要聚焦学生的全面发展；管理者从过往的经验决策转型数据决策等。

(责编：申佳平、高雷)

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