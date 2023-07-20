人民网北京7月20日电 （记者申佳平）今日，在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，国家发展改革委副主任李春临介绍，《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》（以下简称《意见》）于7月19日发布，下一步国家发展改革委将会同有关方面推出促进民营经济发展近期若干举措。

出台《意见》的一个核心目标就是通过有力举措提振民营经济的发展信心。除了优化民营经济的发展环境，文件还就加大对民营经济的支持，营造关心促进民营经济发展良好氛围等方面，提出了一系列的举措。

比如，在加大对民营经济支持政策方面，以增强政策精准性、稳定性、实效性和协调性为重点来回应企业关心和诉求，完善融资支持政策制度，建立多方共同参与的融资风险市场化分担机制，完善欠款常态化预防和清理机制，建立拖欠账款清理与审计、督察、巡视等制度的常态化对接机制。强化人才和用工需求保障，畅通民营企业职称评审渠道。完善支持政策直达快享机制，建立支持政策“免申即享”的制度，强化政策沟通和预期引导。根据实际设置合理的过渡期，在涉企政策、规划、标准的制定和评估等方面，充分发挥企业家的作用。

比如，在营造关心促进民营经济发展壮大社会氛围方面，引导社会正确认识民营企业的重大贡献和重要作用，培育尊重民营企业、民营经济创新创业的舆论环境，增强企业家的荣誉感和社会价值感，依法严厉打击以负面舆情为要挟进行勒索的行为。支持民营企业更好履行社会责任，鼓励引导民营经济人士做发展的实干家和新时代的奉献者。向全社会展现遵纪守法、遵守社会公德的良好形象，更好地和舆论互动。

此外，围绕《意见》的落实落地，国家发展改革委将会同有关方面，于近期推出相关配套政策举措。一是推出促进民营经济发展近期若干举措。二是制定印发促进民间投资的政策文件，聚焦重点领域，健全要素保障机制，充分调动民间投资的积极性。

“上述两份文件很快将出台。作为《意见》的‘1+N’的配套措施，通过政策措施的集中推出，多措并举，多管齐下，切实推动《意见》落地见效，促进民营经济高质量发展。”李春临说。

(责编：申佳平、高雷)

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