欧阳易佳

7月17日至18日，全国生态环境保护大会在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话强调，今后5年是美丽中国建设的重要时期，要深入贯彻新时代中国特色社会主义生态文明思想，坚持以人民为中心，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，把建设美丽中国摆在强国建设、民族复兴的突出位置，推动城乡人居环境明显改善、美丽中国建设取得显著成效，以高品质生态环境支撑高质量发展，加快推进人与自然和谐共生的现代化。

会议指出，要正确处理高质量发展和高水平保护的关系、重点攻坚和协同治理的关系、自然恢复和人工修复的关系、外部约束和内生动力的关系、“双碳”承诺和自主行动的关系。

生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题，也是关系民生的重大社会问题。从社会各界对大会的关注可以看出，以美丽中国建设为责任使命，追“青”逐“绿”，齐心协力奏响人与自然和谐共生的现代化新乐章，已成为社会各界的广泛共识。

筑牢生态文明之魂，让锦绣河山造福人民。制度稳则国家稳，顶层制度设计是“指挥棒”。党的十八大以来，我国把生态文明建设作为关系中华民族永续发展的根本大计，从明确优化国土开发、促进资源节约、保护生态环境、健全生态制度四大任务，到逐步建立自然资源资产产权制度、国土开发保护制度、空间规划体系、资源总量管理和节约制度、资源有偿使用和补偿制度、生态环境治理制度、环境治理与生态保护市场体系、生态文明绩效考核和责任追究八大制度体系，如今生态文明制度体系“四梁八柱”逐步搭建，青山常在、绿水长流、空气常新的美丽中国迈出了新的步伐。

夯实生态文明之基，以法治之力护佑绿水青山。绿水青山离不开法治保障，我国生态环境法律和制度建设进入了立法力度最大、制度出台最密集、监管执法尺度最严的时期，实现了从量到质的全面提升。修订环境保护法，首次将生态保护红线写入法律；制定土壤污染防治法、黑土地保护法，让老百姓吃得放心、住得安心；制定湿地保护法，修改森林法、草原法，加快国土绿化，守护青山绿更浓；修改大气污染防治法，打赢蓝天保卫战，还老百姓蓝天白云、繁星闪烁；制定长江保护法和黄河保护法，大江大河奔涌向前，文化根脉生生不息……法治正在护航美丽中国建设，社会各界的决心之大、力度之大、成效之大前所未有。

厚植生态文明之蕴，激起生态文明建设的澎湃动力。生态环境保护，既是“国之大者”，也与每个人息息相关。随着经济高质量发展，生产方式和生活方式的绿色转型，人们绿色低碳意识普遍增强，呈现经济高质量发展与生态环境高水平保护协同共进的生动局面。人不负青山，青山定不负人。新时代新征程，以中国式现代化推进中华民族伟大复兴，就要把生态文明建设放在突出地位，把生态保护作为头等大事，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，打造生态文明高地“中国样板”。

全国生态环境保护大会的召开，是绿色发展的新起点。我们要处理好生态环境保护的“五种关系”，像保护眼睛一样保护生态环境，尊重自然、顺应自然、保护自然，坚定不移走生态优先、绿色发展的现代化道路，共建美好新家园，共绘美丽中国新画卷。

(责编：申佳平、高雷)

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