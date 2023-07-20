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工信部拟规定：新申请进网许可的5G手机需支持5G消息

2023年07月20日19:24 | 来源：人民网
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人民网北京7月20日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为进一步加强端网协同，助力5G消息规模发展，保护用户合法权益，工业和信息化部近日印发《关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），其中提出手机生产企业新申请进网许可的5G手机需支持5G消息。

据了解，5G消息是一种基于移动通信网实现的富媒体信息服务，涉及“蜂窝移动通信”基础电信业务。推进5G消息创新发展和规模应用，对丰富5G应用场景和服务供给，推动数字经济高质量发展具有重要意义。

《征求意见稿》提出，坚持市场主导，加强端网协同基础电信企业和手机生产企业在5G消息技术与产品创新、业务融合和生态开放、网络与信息安全风险防范等方面，积极探索适应市场需要的商业与技术合作模式，形成推动5G消息规模商用发展的工作合力。

同时，坚持政府推动，加强终端支持。在推动增量终端支持方面，自本通知发布之日起六个月为过渡期，手机生产企业按照5G消息相关行业标准及进网检测规范，完成计划上市的5G手机系统设计和功能升级。在过渡期结束之后，手机生产企业新申请进网许可的5G手机需支持5G消息，并随附提供相关进网检测报告。相关基础电信企业支持和配合手机生产企业做好5G手机适配5G消息的联调测试和端网协同等工作。相关进网检测机构配套做好技术规范更新和进网检测等工作。

在引导存量终端升级方面，《征求意见稿》提出，对于在过渡期结束之前已申请进网的5G手机型号产品，鼓励有条件的手机生产企业通过产品系统升级等方式实现5G消息功能支持。

此外，《征求意见稿》要求坚持安全底线，加强风险防范。要强化业务风险防范。基础电信企业建立健全5G消息业务管理和技术保障措施和机制，加强业务规范管理和用户权益保护，保障网络与数据安全，强化风险监测分析和应急处置。

还要加强终端规范管理。手机生产企业设置5G消息功能开关，规范5G消息的界面显示，显著区分5G消息与普通短（彩）信息等其他类型信息。不得擅自改变5G消息显示内容和形式，不得混淆信息发布主体和传输渠道。加强对于移动应用程序调用5G消息的权限管理，防范因相关违规调用所引发的电信网络诈骗等风险。

(责编：申佳平、高雷)
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