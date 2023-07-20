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工信部：今年上半年新上市专精特新中小企业102家

2023年07月20日18:54 | 来源：人民网
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人民网北京7月20日电 （记者申佳平）《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》（以下简称《意见》）于7月19日发布。在国务院新闻办公室今日举行的新闻发布会上，工业和信息化部副部长徐晓兰介绍，近年来，工业和信息化部联合有关部门，积极开展促进中小微企业融资工作。2023年1-6月，新上市专精特新中小企业102家，占A股新上市企业的59%。

徐晓兰表示，工业和信息化部推动扩大中小微企业间接融资规模。引导银行业金融机构加大对中小微企业的信贷投放力度，扩大首贷、信用贷、无还本续贷和中长期贷款规模，连续六年联合财政部实施小微企业融资担保业务降费奖补政策，实现了“面扩、量增、费降”政策效果。2023年6月末，普惠小微贷款余额27.7万亿元，同比增长了26.1%，普惠小微授信户数同比增长13.3%，专精特新中小企业贷款余额同比增长20.4%，比各项贷款增速高9.1个百分点。

同时，促进中小企业上市融资。会同证监会推动在北京、浙江等9个区域性股权市场建成“专精特新”专板，启动“一月一链”投融资路演活动，围绕重点产业链上中小企业开展投融资对接活动，指导各地建立专精特新中小企业上市培育库，对拟上市企业开展分类指导、精准服务、投融资对接。截至2023年6月底，已累计有1446家专精特新中小企业在A股上市，占A股已上市企业的27.7%。其中，2023年1-6月，新上市专精特新中小企业102家，占A股新上市企业的59%。可以说，专精特新企业以其强有力的核心竞争力获得了资本市场的青睐。

此外，还发挥政府投资基金带动作用。引导国家中小企业发展基金聚焦国家战略开展投资业务，吸引带动更多社会资本，加大对种子期、初创期成长型中小企业投资力度。截至6月底，国家中小企业发展基金已累计设立31支子基金，子基金募资总规模近900亿元，完成投资项目达到1100多个。

徐晓兰表示，工业和信息化部将会同有关部门组织开展“一链一策一批”中小微企业融资促进行动，做好专精特新中小企业上市培育工作，落实小微企业融资担保降费奖补政策，持续加大中小微企业融资促进力度，支持中小微企业成为具有核心竞争力的“单打冠军”“配套专家”，在强链补链稳链中发挥更大的作用。

(责编：申佳平、高雷)
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