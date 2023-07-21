原标题：快手1000亿流量投入快聘业务，助力3亿老铁找工作

7月20日，2023快手快聘年度峰会在苏州举办。会上，快手快聘负责人刘逍宣布，快手将投入1000亿流量扶持商家经营，助力3亿老铁（人次）找工作。

过去一年，快手快聘月活跃用户达2.5亿人次，2022全年，快聘直播场次超500万场，提供岗位的企业总数已达24万家。今年初，快手快聘简历单日投递量突破50万份，而达到这个峰值只用了8个月时间。快手天然的蓝领土壤，为快聘的飞速发展奠定了基石。目前，招聘类内容单月播放次数达到76亿次，播放时长23亿分钟。在刘逍看来，不光是直播，短视频内容对简历获取的贡献也功不可没，已经形成了“双体裁”并发的双轮驱动模式。

制造业和招聘行业转型的新机遇

在刘逍看来，随着中国经济走向高质量发展阶段，国内制造业迎来极大的机遇，蓝领就业也有了更多机会和选择。首先，制造业效率和附加值的提升，产生的质变会带来人效和工人人均收入的提升；其次，国内很多城市，尤其是新一线城市，制造业有了很多新的发展机会，“隐形冠军”涌现，使得非常多蓝领工人可以就近选择稳定和高薪的工作；最后，随着技术发展，新旧动能迭代，对人才结构的需求发生改变，产生了很多稀缺职业和就业机会。

在此背景下，快手拥有年轻用户渗透率比例远高于全国水平以及用户粘性大的优势。2022年，快聘预计为蓝领线上招聘行业带来了14%的纯新增用户。制造业投递简历数量增长128%，服务业更是爆发性增长了近7倍。

除了给制造业带来了新的可能性，首都经济贸易大学副教授、中国新就业研究中心主任张成刚在快聘峰会上表示，“全球在线招聘行业市场规模已达到百亿规模，预计未来10年的年复合增长率能达到15%，所以数字化招聘是中国招聘行业迫在眉睫的转型需求。在这样的背景下，2022年在快手出现了‘直播带岗’这样一种新的招聘模式，具有快、准、真的特点，向招聘行业提供给了数字化的基础设施，是数字化转型的重要推动力。

作为通过快聘初步实现数字化转型的践行者之一的伯恩光学，其执行董事、首席品牌官杨俊建表示，过去两年在快手收集到了20万份简历，自媒体招聘在总招聘数量里占到34%，而他们计划今年要把这个比例提升到50%。

大海捞针下的双向高效解决方案

本次快聘峰会，除了更多流量投入，快聘还将扶持1000个年简历量10万以上的商家，拓展200万个新岗位。要实现这个目标，并非容易，虽然招聘内容在快手备受用户喜欢，实际要精准的匹配到有真实找工作需求，和找到对的人以及找到想要的工作，对求职者和用工企业来说都是一件无异于大海捞针的事情。

事实上，快手快聘在过去一年多的时间里，持续打造内功，在快手快聘流量负责人郑迅看来就是“更准、更准、更准”，他表示，用户和内容、投递和岗位、意向和服务这几类关系如何匹配精准到位至关重要。为此，快聘团队基于优质内容、求职地理偏好、内容观看等诸多有形和无形的方式来调配好“招聘这一分地域、分职类的多个局部市场。”在探索过程中，郑迅和团队发现蓝领就业人群不但有垂直找工作需求，还有跨职类找工作需求，比如电子厂的工人也可能对快递员这个职业有浓厚的转行兴趣。“我们在跟整个行业一起做一些很新的探索，希望推动这个行业进一步数字化。”

有了底层的精准流量，如何让流量进一步助力招工需求方来高效经营就需要搭建符合招聘习惯的基建系统，“我们线下调研看到招聘都举牌，所以我们在产品端上也做了一个蓝牌牌，让用户更有感知。”快手快聘负责人王珣认为针对蓝领这个群体，一定要提供更加便捷的投递方式。此外，目前快聘已经搭建了一站式后台，可以供招聘方管理全域商机，并能直接通过相关系统与用户取得联系，虽然有海量简历，但是仍然能在黄金48小时内及时高效处理。

此外，快聘还会持续在线上招聘造节，将招聘会线上化，打造属于这个行业自己的营销节点。

(责编：曹淼、陈键)

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