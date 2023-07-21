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国家宝藏金银纪念币来了！人民银行7月25日发行

2023年07月21日09:26 | 来源：人民网
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人民网北京7月21日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行定于2023年7月25日发行国家宝藏（文明曙光）金银纪念币一套。该套金银纪念币共5枚，其中金质纪念币2枚，银质纪念币3枚，均为中华人民共和国法定货币。

据介绍，该套金银纪念币正面图案均为中华人民共和国国徽，并刊国名、年号。

15克圆形金质纪念币背面图案为玉龙造型，衬以红山文化相关纹饰，并刊“国家宝藏·玉龙”字样及面额。

3克圆形金质纪念币背面图案为玉钺造型，衬以良渚文化相关纹饰，并刊“国家宝藏·玉钺”字样及面额。

15克圆形银质纪念币背面图案为陶鹰鼎造型，衬以仰韶文化相关纹饰，并刊“国家宝藏·陶鹰鼎”字样及面额。

15克圆形银质纪念币背面图案为白陶鬶造型，衬以大汶口文化相关纹饰，并刊“国家宝藏·白陶鬶”字样及面额。

15克圆形银质纪念币背面图案为蟠龙盘造型，并刊“国家宝藏·蟠龙盘”字样及面额。

纪念币规格和发行量方面，15克圆形金质纪念币为精制币，含纯金15克，直径27毫米，面额200元，成色99.9%，最大发行量5000枚。

3克圆形金质纪念币为精制币，含纯金3克，直径18毫米，面额50元，成色99.9%，最大发行量10000枚。

15克圆形银质纪念币为精制币，含纯银15克，直径33毫米，面额5元，成色99.9%，最大发行量3×20000枚。

(责编：罗知之、高雷)
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