人民网北京7月21日电 （记者罗知之）据中国人民银行官方公众号消息，近期，平台发现有诈骗团伙向用户发送诈骗短信，以可以抹除网贷额度、修复征信等为噱头，在沟通过程中要求用户先关注银行等机构的官方公众号，引导用户将仿冒的“中国人民银行征信中心”等官方客服链接或二维码发送到该公众号内并点击打开，部分用户误认为该欺诈链接就是相关公众号的官方客服，从而上当受骗。人民银行提醒，擦亮眼睛，谨慎甄别，以免遭受钱财损失。

人民银行此前发布的《中国人民银行征信中心官方声明》明确：

一、征信中心唯一官方网站为www.pbccrc.org.cn，官方微信公众号为pbc-ccrc，请认准征信中心官方网站域名和官方微信公众号名称，警惕诈骗分子通过短信、网络聊天软件发送的虚假钓鱼网站。

二、征信中心不对外提供逾期记录处理、违规网贷账户关闭、征信修复等相关服务。当您的信用报告出现不良记录时，应及时还款；对信用报告有异议的，可通过人民银行、金融机构等正规渠道依法理性维权。当诈骗分子冒充金融机构或征信中心客服人员，以“注销白条”“注销校园贷”，否则影响个人征信等理由要求注销账户和清空贷款额度时，一定要提高警惕，不要轻信。

三、添加好友共享屏幕是虚假征信类诈骗的常用套路。不轻易下载各类视频聊天软件，不添加私人社交账号与陌生人聊天，更不要共享屏幕进行账户操作，以防账户、存款、贷款、密码等个人信息泄露。

四、对于要求转账或借贷的操作，坚决不予理会。请广大社会公众提高警惕，避免信息或钱财丢失。若有任何疑问或发现仿冒征信中心官方网站及微信公众号的情况，请及时拨打征信中心唯一客服电话400-810-8866举报。

五、征信中心每年向个人提供2次免费查询信用报告的服务，第3次查询征信报告的收费标准为10元/次。除第3次及以上信用报告查询费用外，征信中心不会向社会公众使用征信服务收取任何费用。

伪造官方网站示例。来源：人民银行官网公众号

(责编：罗知之、高雷)

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