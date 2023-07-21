人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

游泳世锦赛丨陈艺文卫冕单人3米板冠军 中国花游夺得第2枚金牌

2023年07月21日20:45 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月21日电 （记者杨磊）北京时间7月21日，2023年游泳世锦赛结束了第8个比赛日的争夺。陈艺文在跳水女子单人3米板决赛中夺得冠军，夺得中国队跳水项目第11枚金牌。中国花样游泳队在集体自由自选决赛中，成功卫冕，夺得花样游泳第2枚金牌。

在今天率先进行的跳水男子单人10米台预赛和半决赛中，中国选手练俊杰均夺得第一名，杨昊则以半决赛第三名的成绩顺利晋级决赛。

在女子单人3米板决赛中，陈艺文凭借稳定的发挥，以总分359.50分夺得冠军，在成功卫冕的同时，帮助中国队夺得本届世锦赛跳水项目第11枚金牌。昌雅妮以341.50分获得一枚银牌，加拿大选手获得第三名。

花样游泳项目上，石浩玙/程文涛以221.1023分排名混双自由自选项目预赛第一。中国花游队在集体自由自选决赛中发挥出色，以329.1687分夺得冠军，成功实现卫冕，这也是中国花样游泳队在本届世锦赛上夺得的第4枚奖牌、第2枚金牌。

北京时间7月22日，本届世锦赛将进入第9个比赛日的争夺。跳水和花样游泳两个项目将迎来收官。朱子锋/林珊将参加跳水混合3米板决赛的争夺，练俊杰、杨昊将争夺男子单人10米台项目的金牌。花样游泳项目最后一枚金牌将在混合双人自由自选决赛中诞生，石浩玙/程文涛将向这枚金牌发起冲击。

(责编：申佳平、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
上半年农业农村经济总体运行平稳 粮食丰收有基础
　　人民网北京7月21日电 （记者李栋）夏粮产量2923亿斤，产量居历史第二高位；“菜篮子”产品供给充裕；农民就业增收渠道不断拓宽…… 7月21日，国新办举行新闻发布会，介绍上半年农业农村经济运行情况。农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德在会上表示，今年以来，农业农村部狠抓生产保供给，巩固成果守底线，统筹协调促振兴，多措并举增收入，上半年农业农村经济运行总体平稳。…
北信源林皓：助力筑牢网络安全屏障 护航数字中国全面发展
　　中国上市公司协会推荐语： 为了更好发挥宣传上市公司高质量发展成效的窗口作用，彰显中国企业家的思想力与领导力，中上协联合人民网共同开设了“封面人物：上市公司高管访谈录”栏目，邀请上市公司“掌门人”共同探讨上市公司高质量发展之路。 本期“封面人物”邀请中上协理事单位、中上协信息与数字化专委会副主任委员单位——北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”）创始人、董事长林皓接受访谈。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部