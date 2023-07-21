人民网北京7月21日电 （记者杨磊）北京时间7月21日，2023年游泳世锦赛结束了第8个比赛日的争夺。陈艺文在跳水女子单人3米板决赛中夺得冠军，夺得中国队跳水项目第11枚金牌。中国花样游泳队在集体自由自选决赛中，成功卫冕，夺得花样游泳第2枚金牌。

在今天率先进行的跳水男子单人10米台预赛和半决赛中，中国选手练俊杰均夺得第一名，杨昊则以半决赛第三名的成绩顺利晋级决赛。

在女子单人3米板决赛中，陈艺文凭借稳定的发挥，以总分359.50分夺得冠军，在成功卫冕的同时，帮助中国队夺得本届世锦赛跳水项目第11枚金牌。昌雅妮以341.50分获得一枚银牌，加拿大选手获得第三名。

花样游泳项目上，石浩玙/程文涛以221.1023分排名混双自由自选项目预赛第一。中国花游队在集体自由自选决赛中发挥出色，以329.1687分夺得冠军，成功实现卫冕，这也是中国花样游泳队在本届世锦赛上夺得的第4枚奖牌、第2枚金牌。

北京时间7月22日，本届世锦赛将进入第9个比赛日的争夺。跳水和花样游泳两个项目将迎来收官。朱子锋/林珊将参加跳水混合3米板决赛的争夺，练俊杰、杨昊将争夺男子单人10米台项目的金牌。花样游泳项目最后一枚金牌将在混合双人自由自选决赛中诞生，石浩玙/程文涛将向这枚金牌发起冲击。

(责编：申佳平、高雷)

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