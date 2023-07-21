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人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动正式启动

2023年07月21日21:15 | 来源：人民网-浙江频道
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人民网宁波7月21日电 （方彭依梦）今天，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动正式启动。

启动仪式现场。人民网 章勇涛摄

启动仪式现场。人民网 章勇涛摄

2023年是共建“一带一路”倡议提出十周年。十年来，从理念转化为行动，从愿景转化为现实，共建“一带一路”为中国开放发展开辟了新天地，也为世界各国共同发展提供了新机遇，增进了共建国家和地区人民的福祉。

值此节点，人民网推出“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动，全面聚焦共建“一带一路”成果。

据悉，此次活动分为国内和国外两个部分。其中，国内采访部分由人民网总网与地方频道共同完成，分别聚焦东西干线、西部陆海新通道、海上丝绸之路3条线路和各地中欧班列相关点位，涉及国内28个省区市；国外采访部分，人民网将与人民日报社国际部联合进行，走访亚非欧及南美的17个国家，对“一带一路”沿线“五通”举措及新领域合作取得的丰硕成果进行系列报道。

授旗仪式。人民网 章勇涛摄

授旗仪式。人民网 章勇涛摄

此次活动启动仪式在浙江宁波市、广西南宁市、江苏连云港市、内蒙古满洲里市设立了视频连线分会场。在宁波余姚分会场，宁波市政府新闻办副主任徐猛挺向大家介绍了宁波参与共建“一带一路”的四组数据——双向投资的两个“50%”增速，互联互通方面的“122”和“145”，与中东欧相关的两个“100亿”以及在深化人文交流方面、扎实推进“一带一路”友城工作的“2”个率先，从不同领域充分展现了宁波在共建“一带一路”方面取得的丰硕成果。

徐猛挺发言。人民网 章勇涛摄

徐猛挺发言。人民网 章勇涛摄

宁波地处“一带一路”和长江经济带交汇点，是古丝路的“活化石”、新丝路的建设者。近年来，宁波不断加快开放步伐，在推进“一带一路”枢纽城市建设上动作频频。刚刚在宁波成功举办的2023海丝之路文化和旅游博览会、第七届海丝港口国际合作论坛，内容丰富、成果丰硕，再掀海上丝绸之路合作交流互鉴热潮。

宁波余姚更是抢抓战略机遇和区位优势，深度融入“一带一路”建设，拓展“一带一路”新兴市场，在扩大高水平对外开放上也取得了可喜成绩。

徐猛挺在致辞中表示，“一带一路”数据背后是存量资源，未来，宁波将努力在服务“一带一路”构建人类命运共同体的重要实践平台上做出“宁波地方之为”，努力在未来创造更加丰厚的增量资源。

启动仪式上，人民网编委委员、移动中心主任张玉珂介绍了海上丝绸之路国内采访线路相关情况。他表示，接下来，采访团将从浙江宁波出发，走访调研上海、福建、广东、广西、海南等地，深入探寻各地参与共建“一带一路”的重要举措和成果。

此外，在今天的启动仪式上，人民网浙江频道余姚市“基层观察点”正式挂牌。

基层观察点揭牌。人民网 章勇涛摄

基层观察点揭牌。人民网 章勇涛摄

据悉，“基层观察点”设立后，人民融媒体将定期派驻记者赴“基层观察点”办公，并从中挖掘一手线索、创作优质作品，将通过聚焦基层民生、深入报道余姚市的改革发展经验，共同探讨余姚的城市发展之路，将余姚市的创新做法成效经验推广到全国。

(责编：申佳平、陈键)
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