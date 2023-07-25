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上半年我国黄金产量和消费量同比分别增长2.24%、16.37%

2023年07月25日14:47 | 来源：新华网
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新华社北京7月25日电（记者 王希）中国黄金协会25日发布数据，2023年上半年，国内原料黄金产量为178.598吨，与2022年同期相比增产3.911吨，增长2.24%，其中黄金矿产金完成139.971吨，有色副产金完成38.627吨。

“2023年上半年，全国黄金企业生产恢复正常，主力矿山实现复工复产，产能恢复至疫情前水平，全行业呈现出稳中向好的高质量发展态势。”中国黄金协会有关负责人表示。

在消费方面，今年上半年，全国黄金消费量为554.88吨，同比增长16.37%。其中，黄金首饰消费368.26吨，同比增长14.82%；金条及金币消费146.31吨，同比增长30.12%；工业及其他用金40.31吨，同比下降7.65%。

中国黄金协会分析认为，今年以来，随着疫情防控平稳转段，国民经济持续恢复、总体回升向好，全国黄金消费总体也呈现了较快恢复态势。

统计显示，今年上半年，国内黄金交易型开放式指数基金（黄金ETF）持仓规模有所下降，截至6月末，国内黄金ETF持有量约为50.16吨，较2022年底减持1.26吨。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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