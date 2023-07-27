人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国内油价迎来“三连涨” 国际油价短期仍将震荡运行

2023年07月27日11:27 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月27日电 （记者杜燕飞）国家发改委26日发布通知，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自7月26日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高275元和260元。折合升价，全国平均来看，92号汽油每升上调0.21元、95号汽油每升上调0.23元、0号柴油每升上调0.22元。

2023年国内成品油历次价格调整。数据来源：国家发改委网站

2023年国内成品油历次价格调整。数据来源：国家发改委网站

至此，国内成品油价格迎来今年首次“三连涨”，也是年内第7次上调。以油箱容量为50升的小型私家车计算，车主加满一箱汽油将多花10.5元左右。本次调价后，今年国内成品油价格调整呈现“七涨六跌两搁浅”格局。

多家业内机构认为，本轮成品油调价周期内，沙特和俄罗斯加大自愿减产力度，美国石油库存下降、汽油消费旺盛等因素继续给油价较强支撑。多重因素影响下，国际油价涨至3个月高点。

国家发改委价格监测中心监测显示，本轮成品油调价周期内（7月12日至7月25日）国际油价持续上涨。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期上涨6.29%。

下一次成品油调价窗口将于8月9日24时开启。金联创成品油高级分析师王延婷认为，近期原油价格持续收高，整体价格涨至较高水平，进入新一轮成品油计价周期后，原油变化率将维持正向区间波动。短期内，国际原油价格依然维持高位波动，原油变化率将延续正向发展，新一轮成品油零售价上调概率较大。

隆众资讯成品油分析师李彦表示，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现上调的趋势。目前来看，沙特额外减产将延续至8月，俄罗斯也将在8月开启额外的50万桶/日减产，叠加美国夏季燃油消费高峰仍在，预计下一轮成品油调价上调的概率较大。

国家发改委价格监测中心预计，“欧佩克+”自去年10月以来采取多轮减产措施，今年8月减产总量将超过500万桶/日，加之地缘局势紧张，供应收紧预期较浓，但市场对全球经济衰退、原油需求不振的担忧有可能卷土重来，叠加升息预期，综合判断短期油价将震荡运行。

附：各地92号汽油最高零售价

海南海口：92号汽油9元/升

西藏拉萨：92号汽油8.76元/升

云南昆明：92号汽油8.03元/升

贵州贵阳：92号汽油8.01元/升

四川成都：92号汽油7.98元/升

重庆：92号汽油7.95元/升

广西南宁：92号汽油7.94元/升

广东广州：92号汽油7.9元/升

湖北武汉：92号汽油7.9元/升

河南郑州；92号汽油7.89元/升

北京：92号汽油7.88元/升

甘肃兰州：92号汽油7.88元/升

河北石家庄：92号汽油7.88元/升

天津：92号汽油7.88元/升

辽宁沈阳：92号汽油7.86元/升

江苏南京：92号汽油7.85元/升

浙江杭州：92号汽油7.85元/升

福建福州：92号汽油7.85元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油7.85元/升

吉林长春：92号汽油7.85元/升

上海：92号汽油7.85元/升

山东济南：92号汽油7.85元/升

江西南昌：92号汽油7.84元/升

青海西宁：92号汽油7.84元/升

安徽合肥：92号汽油7.84元/升

湖南长沙：92号汽油7.83元/升

山西太原：92号汽油7.83元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油7.82元/升

宁夏银川：92号汽油7.78元/升

陕西西安：92号汽油7.77元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油7.66元/升

备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站。

(责编：鲁婧、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 7组数据看上半年消费潜力逐步释放
　　
数读中国 | 上半年制造业投资保持较强增长韧性
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部