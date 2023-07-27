人民网北京7月27日电 （记者杜燕飞）国家发改委26日发布通知，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自7月26日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高275元和260元。折合升价，全国平均来看，92号汽油每升上调0.21元、95号汽油每升上调0.23元、0号柴油每升上调0.22元。

2023年国内成品油历次价格调整。数据来源：国家发改委网站

至此，国内成品油价格迎来今年首次“三连涨”，也是年内第7次上调。以油箱容量为50升的小型私家车计算，车主加满一箱汽油将多花10.5元左右。本次调价后，今年国内成品油价格调整呈现“七涨六跌两搁浅”格局。

多家业内机构认为，本轮成品油调价周期内，沙特和俄罗斯加大自愿减产力度，美国石油库存下降、汽油消费旺盛等因素继续给油价较强支撑。多重因素影响下，国际油价涨至3个月高点。

国家发改委价格监测中心监测显示，本轮成品油调价周期内（7月12日至7月25日）国际油价持续上涨。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期上涨6.29%。

下一次成品油调价窗口将于8月9日24时开启。金联创成品油高级分析师王延婷认为，近期原油价格持续收高，整体价格涨至较高水平，进入新一轮成品油计价周期后，原油变化率将维持正向区间波动。短期内，国际原油价格依然维持高位波动，原油变化率将延续正向发展，新一轮成品油零售价上调概率较大。

隆众资讯成品油分析师李彦表示，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现上调的趋势。目前来看，沙特额外减产将延续至8月，俄罗斯也将在8月开启额外的50万桶/日减产，叠加美国夏季燃油消费高峰仍在，预计下一轮成品油调价上调的概率较大。

国家发改委价格监测中心预计，“欧佩克+”自去年10月以来采取多轮减产措施，今年8月减产总量将超过500万桶/日，加之地缘局势紧张，供应收紧预期较浓，但市场对全球经济衰退、原油需求不振的担忧有可能卷土重来，叠加升息预期，综合判断短期油价将震荡运行。

附：各地92号汽油最高零售价

海南海口：92号汽油9元/升

西藏拉萨：92号汽油8.76元/升

云南昆明：92号汽油8.03元/升

贵州贵阳：92号汽油8.01元/升

四川成都：92号汽油7.98元/升

重庆：92号汽油7.95元/升

广西南宁：92号汽油7.94元/升

广东广州：92号汽油7.9元/升

湖北武汉：92号汽油7.9元/升

河南郑州；92号汽油7.89元/升

北京：92号汽油7.88元/升

甘肃兰州：92号汽油7.88元/升

河北石家庄：92号汽油7.88元/升

天津：92号汽油7.88元/升

辽宁沈阳：92号汽油7.86元/升

江苏南京：92号汽油7.85元/升

浙江杭州：92号汽油7.85元/升

福建福州：92号汽油7.85元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油7.85元/升

吉林长春：92号汽油7.85元/升

上海：92号汽油7.85元/升

山东济南：92号汽油7.85元/升

江西南昌：92号汽油7.84元/升

青海西宁：92号汽油7.84元/升

安徽合肥：92号汽油7.84元/升

湖南长沙：92号汽油7.83元/升

山西太原：92号汽油7.83元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油7.82元/升

宁夏银川：92号汽油7.78元/升

陕西西安：92号汽油7.77元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油7.66元/升

备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站。

(责编：鲁婧、吕骞)

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