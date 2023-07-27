原标题：国内首个教育大模型“子曰” 发布 虚拟人口语教练等六大应用成果正式落地

凭借对教育场景的深入理解和对商业化的理性思考，昨日，网易有道推出了国内首个教育领域垂直大模型“子曰”，并发布了基于“子曰”大模型研发的六大创新应用——“LLM翻译”、“虚拟人口语教练”、“AI作文指导”、“语法精讲”、“AI Box”以及“文档问答”。

网易有道CEO周枫现场分享了大模型“因材施教”的三大优势。首先，大模型能为学生提供个性化的分析和指导；其次，大模型能够实现引导式学习，与教师一样，提出问题并引导学生自行探索答案；最后，大模型具备全科知识整合能力。通过连接多模态知识库、跨学科整合知识内容，大模型能随时满足学生的动态需求，帮助孩子培养更综合的能力。

发布会现场，有道词典业务负责人与虚拟人口语教练Hi Echo进行了多组随机对话。Echo 能迅速理解场景和上下文，并给出迅速反馈。她的面部表情和口型生动而自然，发音也非常地道，重音、弱读、升降调等细节处理得非常到位，现场观众纷纷赞叹。

同时，“子曰”大模型还支持为用户提供多种高效学习方案。例如，在写英语作业时，学生们不仅有解决具体问题的需求，还需要学会举一反三。 “子曰”大模型赋能的“语法精讲”功能可以为学生提供针对性的解题思路和方法，还能推荐同类型的考题，帮助学生触类旁通，真正理解考纲中的考点。

此外，有道在发布会上推出的“AI作文指导”应用不仅具备“作文批改”功能，还具备“作文指导”功能。针对学生在写作、前、中后过程中面临的题目主旨难确定、写作素材匮乏等难题，该应用都能够给予指导，帮助学生“下笔如有神”。批改环节中，AI作文指导还会从表达、结构、内容深度、情感丰富度四大维度全面提供改进建议。

据悉，相比于通用大模型，“子曰”大模型从一开始就定位为是一个“场景为先”的教育垂类大模型。它能够作为基座模型支持诸多下游任务，向所有下游场景提供语义理解、知识表达等基础能力。(记者 解绚)

(责编：曹淼、李源)

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