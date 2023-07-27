人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

教育大模型“子曰” 发布 虚拟人口语教练等六大应用成果正式落地

2023年07月27日13:08 | 来源：中国网科技
小字号

原标题：国内首个教育大模型“子曰” 发布 虚拟人口语教练等六大应用成果正式落地

　　凭借对教育场景的深入理解和对商业化的理性思考，昨日，网易有道推出了国内首个教育领域垂直大模型“子曰”，并发布了基于“子曰”大模型研发的六大创新应用——“LLM翻译”、“虚拟人口语教练”、“AI作文指导”、“语法精讲”、“AI Box”以及“文档问答”。

　　网易有道CEO周枫现场分享了大模型“因材施教”的三大优势。首先，大模型能为学生提供个性化的分析和指导；其次，大模型能够实现引导式学习，与教师一样，提出问题并引导学生自行探索答案；最后，大模型具备全科知识整合能力。通过连接多模态知识库、跨学科整合知识内容，大模型能随时满足学生的动态需求，帮助孩子培养更综合的能力。

　　发布会现场，有道词典业务负责人与虚拟人口语教练Hi Echo进行了多组随机对话。Echo 能迅速理解场景和上下文，并给出迅速反馈。她的面部表情和口型生动而自然，发音也非常地道，重音、弱读、升降调等细节处理得非常到位，现场观众纷纷赞叹。

　　同时，“子曰”大模型还支持为用户提供多种高效学习方案。例如，在写英语作业时，学生们不仅有解决具体问题的需求，还需要学会举一反三。 “子曰”大模型赋能的“语法精讲”功能可以为学生提供针对性的解题思路和方法，还能推荐同类型的考题，帮助学生触类旁通，真正理解考纲中的考点。

　　此外，有道在发布会上推出的“AI作文指导”应用不仅具备“作文批改”功能，还具备“作文指导”功能。针对学生在写作、前、中后过程中面临的题目主旨难确定、写作素材匮乏等难题，该应用都能够给予指导，帮助学生“下笔如有神”。批改环节中，AI作文指导还会从表达、结构、内容深度、情感丰富度四大维度全面提供改进建议。

　　据悉，相比于通用大模型，“子曰”大模型从一开始就定位为是一个“场景为先”的教育垂类大模型。它能够作为基座模型支持诸多下游任务，向所有下游场景提供语义理解、知识表达等基础能力。(记者 解绚)

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 7组数据看上半年消费潜力逐步释放
　　
数读中国 | 上半年制造业投资保持较强增长韧性
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部