日前，教育部办公厅发布《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》。通知指出，加快构建央地互动、区域联动、政行企校协同的职业教育高质量发展新机制；优质教材建设将重点面向战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业、现代农业等领域，深化产教融合、协同育人。

对此，达内教育创始人、董事长韩少云表示：“职业教育是更注重专业技能的培训，我们把产业需求带进高校课程，让大学生在第一时间能够通过产教融合的方式，提升产业技能，尽早适应社会的需求。”

据悉，达内教育已与1200所知名高校和地方本专科院校开展了多种形式的校企合作，并与20万家知名企业建立了“人才输送”关系，全力赋能大学生高质量就业。据其公布的就业数据显示，在过去的2022年，达内毕业学员整体平均就业薪资约7226元，其中一线城市本科学历学员平均就业薪资约11066元、专科约8685元，二线城市的对应数据分别约8395元和6845元。

“职业教育机构进行培训的目标，是帮助学生选择一个有前景的行业，实现从‘找工作’到‘谋职业’的转变。我们搭建好平台，为一个好行业提供人才服务，让更多的学生进入‘好行业’。同时，职业教育是培养技术型人才的教育，是实现中国制造和服务高质量发展的重要抓手。”韩少云说。

据了解，达内教育的学员中，有很多初出茅庐的应届大学生，达内6月就业数据报告显示，在1800余名顺利毕业的学员中，应届毕业生占比25%。这些应届生中，约40%为计算机相关专业，他们希望离产业、离市场、离岗位更近，学习更深入的编程知识，积攒更多实践项目，可以让求职更加顺利；约60%是非计算机专业，比如语言、农林、地质、土木、经济等，他们在激烈的求职竞争中，也意识到IT行业更容易就业，学习相关的数字化技能则更容易进入IT行业。

谈及什么样的学生适合学IT，IT门槛是否很高等问题，韩少云认为，非计算机专业的学生，在有一定数学功底的前提下，也能成为优秀的工程师，大学生不能因专业等问题缺乏自信，应该结合自身优势，自信地去面对市场。“大家应该积极地去拥抱职业教育，通过职业教育来进一步提升职业技能，为更好就业打基础。”

(责编：董童、李源)

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