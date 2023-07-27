原标题：助力煤炭线上交易 国家能源集团“国能e商”平台正式上线

7月26日，国家能源集团在京举办煤化运供应链新平台——“国能e商”平台新业务场景上线仪式，标志着国家能源集团“国能e商”平台正式上线。集团发挥自身煤炭、电力、化工、运输等全产业链布局一体化运营优势，全面打造以煤为主，覆盖化学品、运输产业的大宗能源供应链平台，为促进供应链上下游企业协同发展、供需精准匹配和产业转型升级提供解决方案。

作为世界上最大的煤炭生产公司、煤制油煤化工公司以及国内最大的沿海散货运输公司，国家能源集团在10多年电子商务平台建设管理经验的基础上，不断加快供应链管理体系建设，把“国能e商”作为落实能源安全保供决策部署的具体行动。

当前，我国亟须建设煤炭等大宗商品交易的线上权威交易平台。针对市场与用户需求，“国能e商”以线上自营和第三方交易为主要业务形态，致力于打造从市场研判、交易、履约、结算与供应链金融、客户管理以及售后服务的全过程交易平台，从而实现传统煤炭交易过程的可视化、可控化管理。

据悉，“国能e商”具有煤炭供应稳定、铁路运力精准销售模式多样、消费市场透明等诸多优势，目前已服务保障2.2万余家内外部用户成功开展线上交易。上半年试运行期间，“国能e商”累计完成煤炭交易量超过2.3亿吨，交易额接近750亿元。(记者 刘文文）

(责编：曹淼、李源)

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