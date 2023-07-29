原标题：波司登发布2022/23 年ESG报告：引领可持续时尚，共创可持续美好未来

在经济高质量发展阶段，ESG报告成为衡量企业可持续发展实力的重要标准，各大企业也在着力搭建ESG架构。“ESG行动派”数据平台显示，截至2023年7月底，纺织服装、服饰行业已有21家上市公司主动披露ESG报告或社会责任报告，披露率高于全行业平均水平。如何做好ESG管理，推动企业绿色转型成为纺织服装、服饰业关注的重要议题。

2023年7月26日，波司登发布了《2022/23环境、社会及治理（ESG）报告》，报告全面展示了一年来波司登集团在可持续发展方面的生动实践和阶段性成果。ESG报告显示，波司登始终在环境保护、社会责任和企业管理等领域探索可持续高质量发展之路，着力推动可持续发展理念向价值链延伸。

深化管治，提升ESG管理

自可持续发展目标提出以来，波司登积极承担社会责任，将可持续发展理念贯彻到企业长期发展战略。波司登主动将各项ESG管理及运营工作与联合国可持续发展目标对标，并聚焦于经济适用的清洁能源、良好健康福祉等八个目标，形成了四个行动板块并制定了具体的行动与业绩指标。

本年度，波司登参照GRI标准开展了ESG实质性议题分析工作，近1000名利益相关方参与了ESG重要议题调研，确定了合规经营、提升产品创新力等对集团和利益相关方最重要的议题。

在企业经营管理方面，波司登积极践行负责任的商业行为。报告显示，波司登实施了《反腐败政策》，制定了一整套监督流程，并面向集团全体中高层员工开展了商业道德及反腐败培训。

以人为本，温暖员工与社区

“只有关注人的福祉，才能建立一个成功和可持续的企业。”波司登坚持以人为本，致力于创造人性化环境，为员工和整个企业生态系统的繁荣和发展做出积极贡献。目前，波司登管理层女性占比超49%，较上年同期增长3.2个百分点。

人才是企业发展最重要的资源。为满足员工自身发展需求，适应变化的市场与行业需求，波司登极为重视人才发展管理。报告显示，本年度波司登集团全部员工接受了培训，总时长超过26万小时，同比增长169.2%。

多年来，波司登持续通过社区投资行动回馈社会。自2011年波司登公益基金会成立以来，波司登曾四度获得中国慈善领域政府奖项“中华慈善奖”。与此同时，波司登搭建了志愿服务队，目前已拥有超600名长期服务志愿者。截止至2023年3月31日，波司登公益基金会向社会捐款捐物超人民币12亿元，公益足迹遍布全国29省份，受益群众达119.2万名。

产品先锋，专注用户价值

在内外双循环新发展格局与绿色发展的大趋势下，波司登持续夯实品牌引领、产品领先、渠道升级、优质快反四项核心竞争力，为消费者提供优质、健康、绿色、安全的产品及服务。

创新是高质量发展的引擎和加强产品竞争力的驱动力。波司登拥有10000+平方米的科研技术中心，内部建有全国领先的极地环境模拟验证实验室和原材料专家实验室，具备强大研发、检测和软硬件能力。本年度，波司登申请专利246项，新增授权专利254项，累计拥有专利606项。波司登多项产品荣获ISPO、红点设计及全球十大设计创新金奖等国际大奖，在研发、技术与产品创新方面走在行业前列。

报告显示，2022年波司登在原有产品质量检验制度的基础上进行了优化，引入场景化等综合检验方式，各类场景市场退残率标准降至低于0.08%。目前，波司登全渠道客诉已实现100%闭环解决，投诉处理满意度达98.1%。

自然向好，坚持绿色发展

在双碳目标的指引下，波司登围绕三个方向着力减少温室气体排放：提高自身运营和供应链中的能源效率、扩大可再生电力在自身运营中的使用规模、在产品中使用更多环境友好型面料。

提高能源效率是降低气候变化影响的重要举措。波司登根据公司排放热点制定了整个运营过程中最具效益的节能环节和方法，包括在物流环节优化运输路线、包装环节减少不必要的包装等。报告显示，波司登华东物流园区光伏发电达960兆千瓦时，占到物流园总耗电量的22%。

目前，波司登100%羽绒获得负责任羽绒标准RDS认证，70%羽绒获得生态纺织品OEKO-TEX 认证，48%羽绒经过bluesign 认证，成为行业可持续时尚的引领者。本年度，波司登MSCI明晟ESG评级提升至A级，在全球环境信息研究中心（CDP）气候变化获行业领先成绩，并荣获“中国可持续时尚影响力领袖企业”称号。

承担可持续发展责任，共赴可持续美好未来。波司登在22/23年ESG报告中清晰地呈现了其可持续发展治理成绩。未来，波司登将进一步聚焦环境、社会、治理责任，肩负行业领军品牌担当，充分发挥时尚对社会的正面影响。（文/董鸣柯）

(责编：崔元苑、李源)

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