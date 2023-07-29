人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

平衡黄河流域文化保护与开发 专家：强调保护优先和因地制宜

2023年07月29日13:03 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月29日电 （记者许维娜、实习生陈梓瑶）黄河是中华民族的母亲河，以黄河流域为依托的黄河文化，是中华文化的根和魂。为了保护传承黄河文化，深入挖掘黄河文化蕴含的时代价值，近日，国家发展改革委等部门联合印发了《黄河国家文化公园建设保护规划》（以下简称《规划》）。

黄河流域历史悠久，数千年来蕴藏着丰富的文物和文化资源。记者了解到，据相关数据统计，黄河流域9省（区）共有不可移动文物30余万处，国家级非物质文化遗产代表性项目约900项，全国重点文物保护单位2000多处，省级文物保护单位7300多处。

“但黄河沿线文化遗产相对分散独立，在保护开发方面跨地区、多部门参与的体制机制还不健全，仍处于‘单打独斗’的局面。” 中国宏观经济研究院社会发展研究所副研究员赵玉峰称，这导致黄河文化难以形成强大的合力和集聚效应，迫切需要一张将黄河沿线文化系统性整合的蓝图。

赵玉峰认为，《规划》以黄河文化资源和特色地域文化为依托，以核心展示园、集中展示带、特色展示点为支撑，点线面相结合，构建黄河国家文化公园“一廊引领、七区联动、八带支撑”总体空间布局，从整体上研究阐释、传承弘扬黄河文化及其价值内涵。

黄河流域文化遗产丰富，同时也是经济发展高地，平衡保护和开发的关系成为重要命题。赵玉峰表示，《规划》明确提出了促进黄河流域文化遗产保护和开发的措施：

《规划》强调保护优先，提出加强文物和文化遗产保护传承，保护文物和文化遗产真实性、完整性，创新黄河文化传承利用，推动与人民群众精神文化生活深度融合、开放共享。

《规划》强调因地制宜，充分考虑地域广泛性和文化多样性、资源差异性，实行差别化政策措施，最大限度调动各方积极性，实现共建共赢。

《规划》提出根据黄河沿线文物和文化资源的整体布局、禀赋差异及周边人居环境、自然条件、配套设施等情况，结合国土空间规划，分类建设管控保护、主题展示、文旅融合、传统利用等4类重点功能区。

“黄河流域区位条件优越，但沿黄地区主要依托自然文化资源谋划项目，存在类型单一、内涵挖掘不足等问题。”赵玉峰认为，《规划》立足重点项目和业态创新，从强化文化遗产保护传承、深化黄河文化研究发掘等方面，开展推进黄河文化遗产系统性保护、建立黄河国家文化公园标识体系等重点任务项目。

此外，赵玉峰表示，《规划》还提出要建立健全体系体制，从坚持党的全面领导、强化规划引领作用、完善政策配套体系、突出抓好督导考核等方面对规划实施进行保障，构建黄河国家文化公园建设工作新格局，着力推动黄河国家文化公园高质量发展落实落地。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
平衡黄河流域文化保护与开发 专家：强调保护优先和因地制宜
　　人民网北京7月29日电 （记者许维娜、实习生陈梓瑶）黄河是中华民族的母亲河，以黄河流域为依托的黄河文化，是中华文化的根和魂。为了保护传承黄河文化，深入挖掘黄河文化蕴含的时代价值，近日，国家发展改革委等部门联合印发了《黄河国家文化公园建设保护规划》（以下简称《规划》）。…
释放旅游市场消费潜力 多地发布促进文旅消费政策
　　人民网北京7月29日电 （记者许维娜、实习生陈梓瑶）旅游业是拉动消费的主力军，促进经济发展的主战场。激发旅游市场活力，有助于推动社会经济持续复苏。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部