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释放旅游市场消费潜力 多地发布促进文旅消费政策

2023年07月29日13:03 | 来源：人民网
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人民网北京7月29日电 （记者许维娜、实习生陈梓瑶）旅游业是拉动消费的主力军，促进经济发展的主战场。激发旅游市场活力，有助于推动社会经济持续复苏。

今年以来，旅游市场蓬勃复苏，消费需求持续释放。7月13日，文化和旅游部发布2023上半年国内旅游数据情况。根据国内旅游抽样调查统计结果，2023年上半年，国内旅游总人次23.84亿，比上年同期增加9.29亿，同比增长63.9%；国内旅游收入(旅游总花费)2.30万亿元，比上年增加1.12万亿元，增长95.9%。

“这些数据表示，今年的旅游市场呈现出四个特征。”文化和旅游部专家组成员、中国黄河文化经济发展研究会副会长、原国家旅游局综合司司长张坚钟认为，一是旅游已经成为社会公认的重要生活方式；二是公众的出游方式、旅游需求、旅游目的地选择，以及旅游供给行为方式等等，都正在发生重大的变革；三是旅游业正在并将持续进入进一步的重构发展时期；四是旅游业迎来了从市场复苏到高质量发展的战略转折点。

旅游市场从复苏到高质量发展离不开政策的大力支持。近日，文化和旅游部召开推动旅游业高质量发展专家座谈会，会上，文化和旅游部党组书记、部长胡和平强调，要不断完善促进旅游业发展的政策和举措，在丰富旅游产品供给、激发旅游消费活力等方面谋实招、出实策，努力推动旅游业持续复苏发展，向着高质量发展目标不断迈进。

事实上，今年以来，全国多地正积极通过政策引领，释放文旅市场的消费潜力，推动旅游业高质量发展。据记者不完全统计，江西、河南、海南三亚等多个省、市已相继推出了相关政策。

7月19日，江西省人民政府办公厅印发《关于进一步促进和扩大消费若干措施的通知》，提出16条激发消费潜力，提振居民消费信心的措施。其中明确指出要全面促进文旅体消费，通过开展文旅消费季、加大文化旅游商品创新开发力度、大力发展“体育+旅游”，引进群众性赛事活动等形式进行。

6月25日，海南省三亚市人民政府印发《三亚打造国际旅游胜地促进文旅消费行动若干措施》，围绕激发消费活力、优化消费环境、创新消费场景、丰富产品供给、提升服务质量等5个方面推出50条措施，促进三亚旅游业高质量发展。

5月22日，河南省人民政府办公厅发布《关于印发进一步促进文化和旅游消费若干措施的通知》，提出了财政补贴、举办“文旅＋”特色活动、扩展省外客源市场、开展旅游专项促销行动等八大措施，提振文化和旅游消费，更好发挥文旅消费对经济增长的拉动作用。

“要实现旅游业高质量发展，关键在于激发旅游消费活力。”武汉大学国家文化发展研究院副院长彭雷霆认为，未来，可以从以下四个方向进一步释放旅游消费活力：一是以游客体验为重心提升旅游消费总量和质量；二是以游客需求为导向优化旅游消费空间链和产品链；三是以文旅融合为牵引促进旅游消费业态创新发展；四是以应急能力为中心健全旅游应急管理机制。

(责编：王连香、吕骞)
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