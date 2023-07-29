金融监管总局拟出台银行保险机构操作风险管理办法
2023年07月29日16:55 | 来源：新华社
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记者从国家金融监督管理总局获悉，为进一步完善银行保险机构操作风险监管规则，金融监管总局制定了《银行保险机构操作风险管理办法（征求意见稿）》，并于7月28日向社会公开征求意见。
金融监管总局表示，操作风险是银行保险机构经营管理中面临的主要风险之一。近年来，操作风险防控形势更加复杂，原有监管规定难以满足风险管理的现实需要，有必要进行全面修订。
征求意见稿明确了董事会、监事（会）和高级管理层的责任，界定三道防线的具体范围和职责，压实分支机构和附属机构的操作风险管理责任。
征求意见稿规定了风险管理基本要求，明确银行保险机构应当建立操作风险管理基本制度、操作风险偏好和传导机制，建立健全操作风险的管理信息系统，培育良好的操作风险管理文化。
征求意见稿同时细化了管理流程和管理工具，要求银行保险机构对操作风险进行全流程管理。规定了内部控制、业务连续性管理、数据安全、业务外包管理等操作风险控制、缓释措施的基本要求。（记者李延霞）
(责编：王静、岳弘彬)
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