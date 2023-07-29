日前，高盛研报显示，国内电商平台用户时长连续3个月增长，6月同比增长4%。在三大综合电商平台中，淘宝用户活跃度（DAU/MAU）达到45%，增速位居电商类app第一。

此外，第三方监测机构公布的22年4月至23年6月年度数据显示，23年二季度淘宝app月活总数逼近8.77亿，领先优势扩大至2.6亿量级。

据业内人士分析，近年来，淘宝一直是观察国内消费市场的晴雨表，近期淘宝用户活跃度的大幅提升，反映出消费市场的加速回暖。

淘宝的此次增长，也是近期淘天集团一系列变革动作落地的结果。5月10日，淘天集团在商家大会上公布“用户为先，生态繁荣，科技驱动”三大战略，“新”和“变革”，成为淘宝天猫的两大核心关键词。

618期间，淘天设立“淘宝好价节”，首次在大促期间推出中小商家专属营销通道。中小企业发展中心同时推出3大中小商家专属发展计划：广告补贴、AI智能提效、营商保障，其中20亿流量推广补贴计划为史上最大力度。淘宝直播也为11个产业带的中小企商家开设专场，提供专属流量。

7月17日，淘宝正式上线“夜淘宝”，强调生活娱乐，提供更多互动游戏、娱乐内容、活动玩法，以及本地化的特色服务。这是淘宝3年来力度最大的一次改版，也是继2020年首页全面信息流化之后，在内容化上的又一次里程碑式的探索。

天猫则在同日启动针对新商家的“蓝星计划”，相关政策包括：为2023年7月到9月底成功入驻的天猫商家，提供最高5万元的经营激励金，用于3个月店铺佣金抵扣；提供从入驻到经营的1对1专属服务；为新店提供搜素、短视频等专属流量扶持等。

淘天变革的效果，不仅体现在用户侧，商家侧也有鲜明反应。618期间数据显示，过去一年淘宝天猫新增商家500万。

业内人士认为，一系列变革动作的落地，不仅让用户充分感受到到了“淘宝之变”，也让淘天在激烈的行业竞争中持续扩大优势。

(责编：崔元苑、李源)

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