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河北坚持生态优先、绿色发展，生态环境越来越美——

让广大群众共享蓝天绿地秀水（高质量发展调研行）

本报记者 张腾扬
2023年07月30日08:05 | 来源：人民网－人民日报
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　　“天越来越蓝！”

　　2014年开始，河北石家庄市民王汝春每天在固定时间地点拍摄城市同一片天空。3000多张照片组成的“天空日记”里，从“雾霾锁城”到看见天际线，再到晴空万里成为常态，石家庄蓝天数量越来越多。

　　“地越来越绿！”

　　塞罕坝林海苍翠，山坡上新栽的树苗随风摇曳。年近八旬的塞罕坝第一代务林人陈彦娴有空便重回坝上，追忆当年“百万亩荒原变林海”奇迹的同时，更惊叹如今石质阳坡也能栽树成活。党的十八大以来，塞罕坝人又完成“攻坚造林”10.5万亩。

　　“水越来越清！”

　　盛夏，家住白洋淀边的村民张福庆打起赤膊，一个猛子扎进水里，河底石子、鱼虾清晰可见。在荷红苇绿的深处，青头潜鸭等珍稀鸟类也从难得一见到如今安家落户。

　　燕赵大地生态持续变好，成绩有目共睹。

　　“加快建设经济强省、美丽河北”是习近平总书记寄予河北的殷切期望。河北全省上下牢记嘱托，坚持生态优先、绿色发展，让生态环境越来越美。

　　刚与柔，打好污染防治攻坚战，推动重点行业企业环保绩效创A。

　　突出精准治污、科学治污、依法治污，推动钢铁、水泥等重点行业企业争创环保绩效A级。“遇重污染天气，对环保绩效评级为A级的企业不停不限，对B、C、D级企业按区域、行业、生产工艺等分类，精准制定管控措施。”河北省生态环境厅大气环境处处长钱鹏说。

　　走进首钢股份公司迁安钢铁公司智能化生产环保调度中心，大屏实时显示各项在线监测排放数据。“我们利用大数据、云平台技术，使生产设施、污染治理设施、清洁车辆等通过5G网络互连，自动分析和识别环境污染风险，并远程集控处置。”首钢迁钢环保部部长程华说。

　　通过实施超低排放改造，首钢迁钢成为全国首家钢铁行业A级企业。“目前首钢迁钢遇重污染天气可不限产，实现连续稳定生产经营。”程华说。

　　零与整，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。

　　夏日炎炎，来到雄安新区千年秀林，林木交错，绿意盎然。

　　中铁一局项目经理田京利走到两三米高的银杏树前，介绍道，“这片树苗来自塞罕坝机械林场，5年前种下时只有5厘米粗，如今已经长到近20厘米粗了”。

　　“我有幸参与千年秀林和白洋淀的治理建设，见证了从荒地枯水到绿树成荫、碧波荡漾的变化。未来我们将依托千年秀林的生态体系来涵养白洋淀，持续保障白洋淀碧波荡漾。”田京利说。

　　河北坚持“山水林田湖草沙是生命共同体”理念，修山、治污、增绿、固沙、扩湿，使生态系统多样性、稳定性、持续性提升。

　　减与增，推动经济社会发展全面绿色转型。

　　在张北坝上草原，一排排深蓝色光伏板鳞次栉比、光彩熠熠，一座座巨型风机并排矗立、迎风旋转，将风光转换成绿电；在东部渤海的浪涛中，连排的白色风机稳稳“扎根”大海，将呼啸的海风转化成绿电。

　　作为工业大省，河北积极转变偏煤的能源结构、偏重的产业结构。一方面，超额完成国家下达的钢铁、煤炭、水泥、平板玻璃、焦炭、火电六大行业去产能任务；另一方面，加快规划建设清洁高效、多元支撑的新型能源体系。全省以抽水蓄能电站项目建设为切入点，协同发展光伏、风电、氢能等，提高清洁能源比重，优化能源消费结构。

　　2022年，河北省风电光伏总装机量6652万千瓦，新增抽水蓄能装机210万千瓦，逐步形成风、光、水、火、核、储、氢多能互补的能源格局。

　　人不负青山，青山定不负人。2022年，河北省PM2.5平均浓度36.8微克/立方米，为2013年有监测记录以来历史最好水平；全省森林覆盖率由2015年31%提高到2022年35.6%；全省地表水国考断面优良比例达到84.4%，Ⅴ类及以下断面首次清零。今年1至6月，全省空气优良比例为81.9%，同比提高3.9个百分点。

　　像保护眼睛一样保护自然和生态环境，河北将继续书写绿色篇章，让广大群众共享蓝天、绿地、秀水。

　　（本报记者雷崔捷、程红参与采写）

　　《 人民日报 》（ 2023年07月30日 02 版）

(责编：孙红丽、杨迪)
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