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截至6月底

脱贫人口务工规模超年度目标近240万人

2023年07月30日08:05 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报呼和浩特7月29日电  （记者常钦）记者从近日召开的全国东西部协作和中央单位定点帮扶工作现场会上获悉：今年上半年，脱贫县农村居民人均可支配收入仍然保持较快增长。到6月底，全国脱贫人口（含防止返贫监测对象）务工规模3259.1万人，超过2023年度目标任务239.9万人，其中东部省份吸纳脱贫劳动力就业915.7万人，同比增加2.1万人。2021年以来，东部省份和中央单位积极参与乡村建设、乡村治理，在脱贫地区打造了2300多个乡村振兴示范村，发挥了很好的示范带动作用。

　　一大批企业落户协作帮扶地区，一大批帮扶项目落地见效，一大批富民强县帮扶产业发展壮大，有力促进脱贫地区发展和脱贫群众增收。今年新一轮挂职帮扶干部轮换工作已启动，目前正在有序进行。2021年和2022年东部地区累计投入财政援助资金459.6亿元，完成协议数的110.9%，对160个国家乡村振兴重点帮扶县县均投入1.22亿元。

　　下一步，要压实工作责任、完善推进机制、创新帮扶方式、加强考核评估。在产业帮扶上，进一步探索推广共建产业园区、共建开发开放平台、共同开展招商引资等方式，更加突出产业优势互补、互利共赢。重点加强对160个国家乡村振兴重点帮扶县的支持力度，确保高质量完成年度目标任务。

　　《 人民日报 》（ 2023年07月30日 02 版）

(责编：孙红丽、杨迪)
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