本报北京7月29日电 受“杜苏芮”残余环流继续北上影响，华北、黄淮等地将有极端强降雨过程。针对此次降雨过程，7月29日9时，中国气象局启动重大气象灾害（暴雨）一级响应。7月29日18时，中央气象台发布暴雨红色预警。

中央气象台预计，此次强降雨过程极端性强，致灾风险高。预计累计降雨量100毫米以上降雨面积将达22万平方公里，影响人口1.3亿人；北京南部、河北中西部、山西东部、河南北部等地部分中小河流有超警戒或超保证水位的气象风险；北京西南部、河北西部、山西东部等太行山沿山地区发生山洪和地质灾害气象风险高，河北石家庄、邢台和保定山区局地风险很高；同时，北京、天津、河北中南部、河南北部等地发生城市内涝和农田渍涝的风险较高。

国家防总于29日12时将针对京津冀晋鲁豫6省份的防汛应急响应提升至三级，继续维持针对福建、江西、浙江三省防汛防台风三级应急响应。

29日22时，国家防总办公室、应急管理部组织会商调度，与中国气象局、水利部会商研判，视频连线北京、天津、河北、河南、福建等省份防办，分析研判北方地区强降雨过程发展趋势和福建台风灾害损失，安排部署防汛救灾工作。国家防总在前期派出12个防汛工作组的基础上，加派3个工作组赴相关地区协助指导救灾救助工作。

会商指出，北方地区强降雨过程是当前防范应对的重中之重，未来几天部分雨区重叠、累计降雨量大，防汛救灾形势严峻复杂，必须全力以赴做好极端强降雨防范应对工作。

会商强调，不仅要关注永定河、拒马河、北运河等河流洪水，更要盯紧山洪地质灾害、城市内涝和中小河流洪水防御等薄弱环节。要强化短临预警和“叫应”机制，高级别预警要第一时间叫醒相关防汛指挥机构负责人和镇村防汛责任人，确保预警信息落地、措施落实到人。要及时启动应急响应，实时动态调整，坚决果断采取“五停”（停工、停运、停业、停课、停止户外活动）等刚性措施，提前组织危险区群众转移避险。要突出抓好风险排查整改和巡查防守，严密防守重点基础设施、重点单位场所，不留漏洞、不留死角。

29日上午，水利部提醒北京、天津、河北等13省份做好暴雨洪水防范应对工作。目前，水利部维持对北京、天津、河北、山西、山东、河南、福建、广东的洪水防御Ⅲ级应急响应以及对浙江、安徽、江西、湖北的洪水防御Ⅳ级应急响应。水利部16个工作组协助指导地方做好台风暴雨防御工作。水利部将加强预报预警，滚动会商研判，科学调度水工程拦蓄洪水，并将视暴雨洪水情况，适时增派工作组，指导有关地方做好防御工作，全力保障防洪安全。

农业农村部要求黄淮海等相关省份农业农村部门细化落实责任，强化技术指导，切实抓好农业防汛抗洪工作，最大程度减小因灾损失。

截至29日21时，“杜苏芮”台风已造成福建省145.45万人受灾，紧急避险转移36.3万人，紧急转移安置15万人。

气象专家提醒，此次过程强降雨范围广、累计雨量大，极端性强，致灾风险高。北京、天津、河北、河南、山东及山西等地的公众需注意关注雨情、汛情变化，做好相关防御措施，不要前往地质灾害易发区，路遇积水不要贸然涉水，以保障自身安全。

（综合本报记者李红梅、刘温馨、王浩、郁静娴、刘晓宇报道）

《 人民日报 》（ 2023年07月30日 03 版）

(责编：孙红丽、杨迪)

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