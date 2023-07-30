本报记者 龚 鸣 姜 波

日前，由中国农业农村部（国家乡村振兴局）主办、中国国际扶贫中心承办的第三届中拉减贫与发展论坛以视频方式举办。本届论坛以“深化减贫交流，增强发展韧性”为主题，来自尼加拉瓜、委内瑞拉、阿根廷、萨尔瓦多、古巴、巴西、哥伦比亚等拉美和加勒比国家共同体（以下简称“拉共体”）成员的有关部门代表、企业代表、专家学者以及联合国驻华机构代表等与会，与中方代表就促进减贫与可持续发展等议题开展交流、共享经验。

“中拉减贫与发展论坛提供了一个很好的对话交流平台”

中拉减贫与发展论坛自2021年首次举办以来，已成为中拉减贫交流合作的一项标志性成果。当前，中国同拉美和加勒比国家正稳步推动建设平等、互利、创新、开放、惠民的新时代中拉关系，减贫与发展是双方交流的重点领域，既是合作所需也是民心所向。

针对老人、青少年及儿童等弱势群体如何开展减贫工作？如何促进生态农业发展，以更创新的方式提高农业生产效率？岛屿国家如何加强抗灾能力建设，减轻自然灾害冲击？如何为年轻人提供更多创业机会？……论坛上，与会嘉宾分享了各国在减贫领域取得的进展和面临的困难，为探讨未来合作拓宽了思路。

墨西哥福利部国际关系处副处长米格尔·安赫尔·阿吉雷·努涅斯表示：“中拉减贫与发展论坛提供了一个很好的对话交流平台，让各方交流经验、互相学习，更深入地了解中国及拉美国家的优秀减贫实践。”

“世界各国紧密联系，全球命运休戚与共。加强国际合作，不仅为各国各地区的发展带来更多机遇，也可以提供更多支持和经验。”联合国开发计划署驻华副代表乔展表示，期待各方共同努力，推动实现联合国2030年可持续发展目标。

联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会（以下简称“联合国拉加经委会”）社会发展司司长阿尔韦托·阿雷纳斯表示：“贫困是实现包容性发展和最基本人权的最大障碍，减贫和发展是联合国拉加经委会的工作核心之一。消除贫困，我们需要包括中方在内的各方共同参与努力。”

“中国探索出一条可以借鉴的、具有实践指导意义的减贫道路”

在多米尼克，中国援多农业技术合作已持续开展18年，火龙果在当地的试种非常成功，带来良好经济收益；在格林纳达，中国援格农业技术合作项目已进入第八期，通过带动农业发展改善当地民众生活；在巴西的巴拉那河流域，中企优化鱼类养殖中心运营，促进环境保护和渔业可持续发展……与会嘉宾畅谈中拉推动可持续发展的成果，表达加强合作的共同心愿。

萨尔瓦多农业部高级别代表瓜尔达多表示，减贫需要科技创新，在这方面，加强国际合作至关重要。萨尔瓦多得到中国的大力支持，很多中国专家参与到萨尔瓦多的减贫实践中。他表示：“减贫和发展需要全世界共同努力，萨尔瓦多愿与中国以及拉共体其他国家一道努力，成为推动全球减贫事业发展的重要力量，共同创造更加美好的明天。”

中国社会科学院拉丁美洲研究所发展与战略研究室主任王鹏认为：“中国在减贫方面拥有丰富经验，可为中拉减贫发展合作提供很好的基础。中国提出共建‘一带一路’倡议、全球发展倡议等，为推动中拉减贫发展合作注入重要动力。”

委内瑞拉农业和土地部高级别代表维尔马·阿尔弗雷德·卡斯特罗·索特尔多表示，目前国际社会面临多重危机，中国秉持真正的多边主义，积极促进全球共同发展繁荣。“中国探索出一条可以借鉴的、具有实践指导意义的减贫道路，值得拉美国家学习。委方愿进一步促进与中国等国家的减贫合作，进一步增进人民福祉。”

“推动更大范围、更高水平、更深层次的国际减贫合作”

中国国际扶贫中心主任刘俊文表示，中拉减贫与发展论坛举办3年来，展现出越来越强的凝聚力和影响力。“中方愿与世界各国，特别是广大发展中国家持续分享减贫经验和发展知识，推动更大范围、更高水平、更深层次的国际减贫合作。”

巴西圣保罗大学经济管理学院教授保罗·罗伯特·费尔德曼表示，近年来，拉美国家和中国不断深化合作，2022年拉中贸易总额再创新高。中企积极投资拉美国家的通信、铁路、公路、港口等基础设施领域，改善了拉美地区发展环境。中国提出共建“一带一路”倡议、全球发展倡议等，为拉美地区经济和社会发展带来机遇。双方可以进一步对接发展战略、强化减贫合作，成为彼此在更多领域的重要合作伙伴。

中国国家乡村振兴局督查专员李越表示，中国是全球减贫事业的积极倡导者和有力推动者，拉美和加勒比国家是中方促进减贫和发展的合作伙伴。展望未来，中方愿与拉方打造机制化、多层次的知识共享体系，将中拉减贫与发展论坛打造成高水平知识共享平台，丰富减贫合作的层次，不断深化中拉减贫发展领域交流合作。

《 人民日报 》（ 2023年07月30日 04 版）

(责编：孙红丽、杨迪)

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