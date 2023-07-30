人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

比亚迪吸纳3.18万名应届生 以人才赋能新能源汽车行业发展

2023年07月30日08:09 | 来源：人民日报客户端
小字号

原标题：比亚迪吸纳3.18万名应届生 以人才赋能新能源汽车行业发展

今年毕业季，新能源汽车赛道备受应届生青睐，不少新能源车企亦纷纷向大学生伸出“橄榄枝”。对企业来说，提升人才储备的同时，也迎来新的发展机遇。

今年，比亚迪2023年校招总人数达到3.18万人，其中硕士和博士的整体占比达61.3%。3万多名应届生中，有80.8%的人员将投入到研发工作。

2023年应届生入职比亚迪

2023年应届生入职比亚迪

人才是引领发展的第一动力，比亚迪深知推动企业发展，需要积蓄人才力量。25年来，其便持续开展“明日之星·百日蜕变应届生训练营”，一届又一届的“新生代”从训练营走出，成长为优秀的业务骨干、管理人才，以及保障集团基业长青的中坚力量。

2023年比亚迪应届生训练营现场

2023年比亚迪应届生训练营现场

此外，该公司还于2017年设立博士后创新实践基地，开展博士后人才培养，2022年设立全国首批备案制国家级博士后科研工作站，博士后人才培养迈进规模化，2023年已在深圳、重庆、西安三地形成“三站三基地”博士后培养新格局，培养人数连年攀升。五年来与中国科学院深圳先进技术研究院、中国科学技术大学、清华大学14个理工学科16个流动站联合培养了三百多个博士后，成为公司科技研发和技术创新的骨干领军人才。

比亚迪不断储备高层次优秀人才，进一步夯实自主研发能力。

技术创新是其企业DNA。该公司掌握着电池、电机、电控等新能源汽车全产业链核心技术，凭借刀片电池、DM-i超级混动、e平台3.0、CTB电池车身一体化、“易四方”、云辇等颠覆性技术，迎来前所未有的发展机遇，新能源汽车销量持续刷新行业纪录。

傲人成绩的背后，与比亚迪长期以来对研发的投入有着密不可分的关系。除却今年新招的研发人员外，其已拥有超6.9万名研发工程师，全球累计申请专利超4万项、授权专利超2.8万项，每天专利申请19件、专利授权15件，获得专利金奖4项。今年，新一批研发人员的加入，更将为比亚迪的研发实力注入新动能。

比亚迪专利墙

比亚迪专利墙

截至目前，该公司研发投入已超1000亿元，拥有11个研究院，全面支持人才创新和新技术落地。2022年，其营收4240.6亿元，同比增长96.2%，实现了技术、产品和市场的全面爆发。

有业内人士表示，在当前汽车行业竞争激烈的环境中，人才已成为关键的决定因素。比亚迪的校招规模与用人态度，再次昭示出一家世界500强、新能源汽车龙头企业的价值观，将为经济的持续向上提供助力。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中央气象台发布暴雨红色预警 部分地区将遭遇特大暴雨
　　人民网北京7月29日电 （记者杨虞波罗）今天18时，中央气象台发布暴雨红色预警。这是时隔近12年来，中央气象台再次发布暴雨红色预警，上一次还是2011年9月29日。…
住建部强调进一步落实“认房不用认贷”等措施 专家：有利改善居住条件
　　人民网北京7月29日电 （许维娜、实习生陈梓瑶）当前，房地产政策走向备受各方关注。7月24日召开的中共中央政治局会议指出，要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部