原标题：比亚迪吸纳3.18万名应届生 以人才赋能新能源汽车行业发展

今年毕业季，新能源汽车赛道备受应届生青睐，不少新能源车企亦纷纷向大学生伸出“橄榄枝”。对企业来说，提升人才储备的同时，也迎来新的发展机遇。

今年，比亚迪2023年校招总人数达到3.18万人，其中硕士和博士的整体占比达61.3%。3万多名应届生中，有80.8%的人员将投入到研发工作。

2023年应届生入职比亚迪

人才是引领发展的第一动力，比亚迪深知推动企业发展，需要积蓄人才力量。25年来，其便持续开展“明日之星·百日蜕变应届生训练营”，一届又一届的“新生代”从训练营走出，成长为优秀的业务骨干、管理人才，以及保障集团基业长青的中坚力量。

2023年比亚迪应届生训练营现场

此外，该公司还于2017年设立博士后创新实践基地，开展博士后人才培养，2022年设立全国首批备案制国家级博士后科研工作站，博士后人才培养迈进规模化，2023年已在深圳、重庆、西安三地形成“三站三基地”博士后培养新格局，培养人数连年攀升。五年来与中国科学院深圳先进技术研究院、中国科学技术大学、清华大学14个理工学科16个流动站联合培养了三百多个博士后，成为公司科技研发和技术创新的骨干领军人才。

比亚迪不断储备高层次优秀人才，进一步夯实自主研发能力。

技术创新是其企业DNA。该公司掌握着电池、电机、电控等新能源汽车全产业链核心技术，凭借刀片电池、DM-i超级混动、e平台3.0、CTB电池车身一体化、“易四方”、云辇等颠覆性技术，迎来前所未有的发展机遇，新能源汽车销量持续刷新行业纪录。

傲人成绩的背后，与比亚迪长期以来对研发的投入有着密不可分的关系。除却今年新招的研发人员外，其已拥有超6.9万名研发工程师，全球累计申请专利超4万项、授权专利超2.8万项，每天专利申请19件、专利授权15件，获得专利金奖4项。今年，新一批研发人员的加入，更将为比亚迪的研发实力注入新动能。

比亚迪专利墙

截至目前，该公司研发投入已超1000亿元，拥有11个研究院，全面支持人才创新和新技术落地。2022年，其营收4240.6亿元，同比增长96.2%，实现了技术、产品和市场的全面爆发。

有业内人士表示，在当前汽车行业竞争激烈的环境中，人才已成为关键的决定因素。比亚迪的校招规模与用人态度，再次昭示出一家世界500强、新能源汽车龙头企业的价值观，将为经济的持续向上提供助力。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经